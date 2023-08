Michaela Schmutz verlässt Mostbirnhaus

Als Schaufenster der Region ist das Mostbirnhaus in Stift Ardagger weithin bekannt. Im Zentrum der niederösterreichischen Moststraße gelegen, bietet das Mostbirnhaus ein ideales Ausflugsziel für Familien. Von der multimedialen Erlebnisausstellung „Birnenleben“ über den großen Spielplatz bis hin zum God’n Haus finden sich viele Attraktionen für Jung und Alt. In der Mostbirnhaus-Spezerei befinden sich prämierte Top-Edelmoste von den besten Mostproduzenten im Mostviertel, die man bei Verkostungen jederzeit genießen kann.

Seit rund 14 Jahren prägt die Geschäftsführerin und ausgebildete Edelbrand- und Most-Sommelière Michaela Schmutz das Geschehen an der Spitze des Mostbirnhauses. Sie wird sich im kommenden Herbst beruflich umorientieren und das Mostbirnhaus verlassen: „Ich bleibe im Gastrobereich, wechsle aber das Viertel“.

„Gehe als gestärkte Mostviertlerin hervor“

Für die begeisterte Mostviertlerin, die sich mit Herz und Seele der Mostbirne verschrieben hat, hat sich in den letzten Jahren in diesem Bereich sehr viel getan. „Super, was alles rund um den Most entstanden ist. Die Vielfalt der Produkte ist enorm gestiegen und reicht von Gourmetmosten über Rum, Whisky, Gin und Essige bis zu Mostnudeln. Auch die Besucher sind viel aufgeschlossener geworden und die Marke Most hat sich in den Köpfen als tolles Produkt etabliert. Ich war gerne da, war in vielen Bereichen gefordert, habe in dieser Zeit auch viel gelernt und gehe als gestärkte Mostviertlerin hervor. Wenn man hier hinausgeht, ist man sattelfest für das ganze Leben“, zieht Michaela Schmutz ein durch und durch positives Resümee.

„Michaela Schmutz war jetzt über Jahre das Herz des Mostbirnhauses in Stift Ardagger. Besonders beliebt sind die Geschenke und die Mitbringsel aus dem Shop, die Michaela Schmutz immer besonders ansprechend zusammengestellt und gestaltet hat. Durch ihre beabsichtigte berufliche Veränderung stellt sich für die Gesellschafter der GesmbH (50 Prozent Moststraße, 50 Prozent Marktgemeinde Ardagger) die große Herausforderung, eine oder einen Nachfolger zu suchen. Michaela Schmutz hat das Mostbirnhaus exzellent und mit ganzem Einsatz geführt und dafür gilt ihr unser Respekt und unser großer Dank“, streut Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer der scheidenden Geschäftsführerin Rosen.

Gerade im Hinblick auf die Landesausstellung 2026 werde es notwendig sein, das attraktive Ausflugsziel Mostbirnhaus in der bisher bekannten Qualität weiter zu erhalten.