Mittelschule Seitenstetten-Biberbach: Verdiente Pädagogen gefeiert

37 Jahre lang war Robert Hummel – er stammt aus Mannersdorf am Leithagebirge – überaus erfolgreich an der Mittelschule Seitenstetten-Biberbach als Fachlehrer für Mathematik, Geschichte und Informatik sowie auch als EDV-Kustos tätig. Er hat viele Wien-Wochen und Skikurse begleitet beziehungsweise geleitet und somit die Schule als Ganzes entscheidend mitgeprägt.

Das wusste Schulleiterin Jutta Feuerstein-Holzer in ihren treffend formulierten Dankesworten entsprechend zu würdigen, nachdem die Bühnengruppe Szenen aus dem (früheren) Schulalltag gezeigt hatte und der Humor des Geehrten mit erzählten Witzen entsprechend unterstrichen wurde. Auch ein Medley des Schulchores war ganz auf den aus dem Schuldienst Scheidenden abgestimmt, dem auch die Bürgermeister und Schulerhalter Johann Spreitzer und Friedrich Hinterleitner für seine wertvolle Bildungsarbeit dankten. Schulqualitätsmanager Josef Hörndler und Bildungsdirektor Johann Heuras wussten die Verdienste des beliebten Pädagogen Robert Hummel ebenfalls sehr zu schätzen und konnten Dank und Anerkennungsurkunden für die großartige Erziehungstätigkeit überreichen. Bildungsmanager Josef Hörndler hob die allesamt qualitativ hochstehende Arbeit des Lehrerteams der Mittelschule hervor, betonte das notwendige Miteinander sowie den guten Geist, der an diesem Schulstandort herrscht; er rief den Schülern zu: „Ihr seid es, die diese, unsere Welt gestalten können und sollen!“

„Verantwortung, Motivation und Wertschätzung“

Auch Bildungsdirektor Johann Heuras lobte das Engagement der hier wirkenden Pädagogen, die die Jugend zu verantwortungsvollen jungen Menschen heranbilden – mit viel Feuer, Begeisterung und Liebe! „Ob Schule funktioniert, entscheidet sich im Klassenzimmer! Verantwortung, Motivation und Wertschätzung sind drei wichtige Begriffe für den Lehrer, der brennt, und den Schüler, der will!“ Zudem konnte Heuras an die bislang mit der Schulleitung betraute Direktorin die definitive Bestellung überbringen. Jutta Feuerstein-Holzer wiederum wusste in ihren Laudationes sowohl Bildungsmanager Hörndler wie auch Bildungsdirektor Heuras für deren wertvolle Gestaltung und Lenkung der Bildungslandschaft zu danken, treten doch auch sie ihren Ruhestand an.

Mit dem Lied „Donkschen“ – gesungen vom Lehrer-Vierg’sang – sollte daher an alle drei auf verschiedenen Ebenen wirkende Pädagogen besonderer Dank und ehrliche Wertschätzung vermittelt werden.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.