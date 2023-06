Abstimmung Ö3-Wecker zu Besuch in Euratsfeld

Die Kinder zeigen auf den Zebrastreifen, der von dem Ö3-Team bunt bemalt werden soll. Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner

C hristina Hochholzer meldete Euratsfeld bei der Aktion Regenbogenzebrastreifen auf Ö3 an. Die Gemeinde bekam deshalb am Mittwoch am Marktplatz Besuch von Eva Hettegger vom Ö3-Wecker-Team.

Christina Hochholzer im Gespräch mit Ö3-Wecker-Lady Eva Hettegger. Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Der Ö3-Wecker hat auch heuer wieder die Aktion, Regenbogenzebrastreifen in ganz Österreich zu vergeben. In den größeren Städten gibt es schon mehrere dieser bunten Zebrastreifen. Im vorigen Jahr gab es fünf Regenbogenzebrastreifen, die das ganze Jahr über im Ort bunt leuchteten. Heuer werden drei Orte für die Aktion ausgewählt. „Ich habe uns für diese Aktion angemeldet, weil ich zeigen möchte, dass Euratsfeld eine tolle Gemeinde ist und dafür ein Zeichen setzen“, erwähnt die 27-jährige Christina Hochholzer. Ein paar Stunden nach der Anmeldung meldete sich das Ö3-Wecker-Team bei ihr und sie war kurz darauf gleich live im Radio. Im Gespräch begründete sie ihre Anmeldung: „Euratsfeld ist eine vielfältige Gemeinde. Ein bunter Zebrastreifen verdeutlicht unsere Toleranz und Solidarität und es soll jeder den anderen so akzeptieren, wie er ist.“ Vollbild Mehr aus Amstetten Abstimmung Ö3-Wecker zu Besuch in Euratsfeld 23 Abnehmer ausgef... Amstetten: Polizei schnappte Drogendealer Modernste Medizin-... 90-prozentige Trefferquote bei einer Tumordiagnostik in Amstetten Mehr Top-Stories Bei Pressekonferenz kika/Leiner-Insolvenz: Weniger Kündigungen wurden in Aussicht gestellt 2. PV-Förderrunde OeMAG: Nachfrage ist deutlich zurückgegangen Vorarbeiten gestar... Erste Einschränkungen bei Wiener Westeinfahrt FB 1 /4 Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner Anzeige Abstimmung Ö3-Wecker zu Besuch in Euratsfeld . Christina Hochholzer meldete Euratsfeld bei der Aktion Regenbogenzebrastreifen auf Ö3 an. Die Gemeinde bekam deshalb am Mittwoch am Marktplatz Besuch von Eva Hettegger vom Ö3-Wecker-Team. „Euratsfeld hat ungefähr 1.700 Einwohner und etwa die Hälfte hat sich heute am Marktplatz für diese Aktion zusammengefunden“, scherzte Eva zur Begrüßung der etwa 50 Unterstützer vor Ort. Die Volksschulkinder zeigten der Ö3-Wecker-Lady den perfekten Spot für den bunten Zebrastreifen, und zwar auf der Hauptstraße vor der Volksschule Euratsfeld. Die Frage, warum Euratsfeld für einen Regenbogenzebrastreifen bereit ist, konnten viele Euratsfelder begründen. „Weil alle Leute bunt sind“, antwortete der 5-jährige Fabian. In der Volksschule malten die Kinder Regenbogenbilder. „Bunt bedeutet, dass man wieder Hoffnung findet“, betont der 10-jährige Maximilian und die 9-jährige Valerie begründet die Frage mit der Antwort: „Weil Frauen Frauen und Männer Männer lieben dürfen.“ Auch bei den Erwachsenen findet die Aktion guten Anklang. „Vor der Volksschule wäre der perfekte Ort für einen bunten Zebrastreifen, denn wir haben hier eine Durchzugsstraße mit hohem Verkehrsaufkommen. Die Autofahrer werden aufmerksam und reduzieren vielleicht ihre Geschwindigkeit“, sagt Gabi Bogenreiter, Lehrerin in der Volksschule Euratsfeld. „Zudem sind wir eine multikulturelle Volksschule mit vielen unterschiedlichen Nationalitäten.“ Die Abstimmung der Ö3-Aktion endet am 23. Juni um 9 Uhr, bis dahin kann auf https://oe3.orf.at für Euratsfeld noch gevotet werden.