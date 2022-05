Acht Taucher holten Müll aus der Ybbs

Werbung

Acht Taucher stiegen in Neoprenanzügen (aber ohne Tauchgerät) in zwei Gruppen beim Ybbsuferweg an der Jahnstraße und bei der Allersdorfer Brücke in die Ybbs ein und hatten alle Hände voll zu tun.

Ein Berg von 17 Müllsäcken und auch etlicher Sperrmüll (ein leeres Metallfass, eine Milchkanne, Klappsessel, ein Gartentisch, Autoreifen und vieles mehr) wurde von den fleißigen Tauchern aus dem Wasser geholt und unter der Allersdorfer Brücke beim dortigen Mistsammelplatz deponiert. Der Bauhof der Stadtgemeinde holte die Säcke von dort ab.

Am Ufer wurden die Taucher von vier EVN-Mitarbeitern begleitet, die im Abschnitt ab der Allersdorfer Brücke das Fischereirecht gepachtet haben. Die EVN lud alle Beteiligten nach getaner Arbeit auch zu einer Jause ein.

