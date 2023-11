Einstimmung auf die ruhigste Jahreszeit im Bezirk Amstetten

Amstettner Weihnachtswald

Im Herzen der Stadt wartet dieses Jahr wieder der Amstettner Weihnachtswald. Von 24. November bis 23. Dezember, jeweils von 12 bis 21 Uhr verwandelt sich der Hauptplatz mit dem Rahmenprogramm in ein weihnachtliches Wunderland.

Ulmerfelder Schlossweihnacht

Festliche Musik, eine idyllische Kulisse, ein vielfältiges Rahmenprogramm und einzigartiges Kunsthandwerk erleben die Besucher und Besucherinnen bei freiem Eintritt im Schloss Ulmerfeld. Am 8. Dezember von 15 bis 20 Uhr, am 9. Dezember von 13 bis 20 Uhr und am 10. Dezember von 10 bis 18 Uhr lädt die „Ulmerfelder Schlossweihnacht“ zum Staunen, Flanieren und Genießen ein.

Adventmarkt im PBZ Mauer

Der Advent im Zentrum für seelische und körperliche Gesundheit findet am Sonntag, 3. Dezember, von 9.30 bis 17 Uhr im Festsaal des LK Mauer statt. Von 10 bis 16 Uhr gibt es Kutschenfahrten und ein Karussell von „Schicki´s Kinderattraktion“. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher sorgt die Klinikküche im Außenbereich rund um den Springbrunnen. Musikalisch umrahmt wird der Event von 12 bis 16 Uhr vom Männergesangsverein Strengberg und The Voices.

Adventzeit in Wallsee

Am 17. und 18. November findet im Schloss Wallsee zum ersten Mal die Winterlust statt. Am 25. November ist im Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee der Kathreinmarkt und am 2. und 3. Dezember wird im Schloss Wallsee der Weihnachtsmarkt abgehalten.

Weihnachtsmarkt der Stadtoase amstetten

Der Weihnachtsmarkt der Arbeitsgemeinschaft Sozialdienst Mostviertel in der Preinsbacher Straße 39 findet in diesem Jahr am Freitag, 1. Dezember, von 8 bis 16 Uhr statt.

Flammende Hofweihnacht im Meierhof Stift Seitenstetten

Im Meierhof des Stiftes in Seitenstetten findet am 15. Dezember von 13 bis 18 Uhr und am 16. und 17. Dezember von 9 bis 18 Uhr die romantische flammende Hofweihnacht statt, die wie jedes Jahr vom weihnachtlichen Zauber umhüllt ist. Eintritt sind 3 Euro.

Advent im Dorf in Biberbach

Auch Biberbach lädt zum traditonellen großen Adventmarkt in Ortszentrum, Pfarrhof und Pfarrkirche ein. Termin der Veranstaltung ist der Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 19 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, von 9 bis 17 Uhr.

Hobby- Kunst und Handwerksmarkt Ardagger

In Ardagger Markt findet am Samstag, 25. November, von 13 bis 20 Uhr, und Sonntag,26. November von 10 bis 18 Uhr der Kunst und Handwerksmarkt statt.

Christkindlmarkt in St. Georgen/Ybbsfelde

St. Georgen lädt am Sonntag, 3. Dezember, zum Christkindlmarkt ein, von 9 bis 18 Uhr. Schon am Samstag, 2. Dezember um 17 Uhr garantiert ein Perchtenlauf ein Spektakel.

Ferschnitzer Adventmarkt

Zum Ferschnitzer Adventmarkt wird die Bevölkerung in der Firma Datzreiter, Edla 11, am Samstag, 9. Dezember ab 12 Uhr eingeladen.

Adventmarkt in Neustadtl/Donau

Ortsplatz und Pfarrkaffee sind von 8. bis 10. Dezember Schauplatz des Adventmarktes in Neustadtl.

Weihnachtshandwerksmarkt in Winklarn

Zum Weihnachtshandwerksmakrt auf dem Ortsplatz, im Festsaal, in der Volksschule und auf der Schulwiese lädt Winklarn am Samstag 25. November von 14 bis 22 und am Sonntag, 26. November von 9 bis 18 Uhr ein.

Zeillerner Advent im Schloss

Der traditionelle Weihnachtsmarkt im Schloss findet am Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 18 Uhr statt.

Advent in Viehdorf, Hainstetten und Niedernhof

Am 10. Dezember findet ab 9 Uhr der Dorf-Advent in Viehdorf statt. Der Schloss-Advent Hainstetten lädt am Samstag, 25. November, von 10-18 Uhr und Sonntag, 26. November, von 9-18 Uhr ein. Der Hofadvent am Niedernhof, Seisenegg 77 findet ab 2. Dezember 15 Uhr statt.

Adventmärkte St. Peter In der Au

Am Samstag 2. und Sonntag 3. Dezemberl lädt das Kulturreferat der Gemeinde wieder zur traditionellen Flammenden Schlossweihnacht ein. Jeweils von 10 bis 18 Uhr. Ebenfalls am 2. und 3. Dezember findet der Kürnberger Adventmarkt der Pfarre im dorfHAUS statt.