Mit gemischten Gefühlen aus Trauer und Wut wandte sich Stefan Hausberger an die NÖN Amstetten. Der Neuhofner äußert heftige Kritik an den Vorkommnissen rund um die Begräbnisfeier für seine geliebte Großmutter. So soll es, wie Hausberger in einem Schreiben berichtet, im Rahmen des Begräbnisses in Neuhofen am Donnerstag zu einem unverhältnismäßigen Einschreiten der Polizei gekommen sein. Exekutivbeamte hätten „mit fraglichen Mitteln“ versucht, „uns von der Verabschiedung abzuhalten“, führt Hausberger aus. Es hätten sich 16 trauernde Personen eingefunden, darunter Kinder der Verstorbenen, Enkelkinder und Urenkel. „Die im Vorhinein stattgefundene Absprache, wie wir uns aufstellen, um den Kontakt mit den jeweilig anderen zu vermeiden, war gesetzeskonform, da jeglicher Abstand klar definiert war. Jedoch kam es leider anders, als geplant. Bei der Zufahrt zum Friedhof war erkennbar, dass die Polizei Patrouille fährt. Nachdem wir unser Auto verlassen hatten, kehrten die Beamten neuerlich zurück und forderten mich schroff auf, weswegen ich mich mit meiner Familie (vier Personen) vor dem Friedhof aufhalte. Nachdem ich den Sachverhalt dargestellt hatte, forderten uns die Beamten auf, den Friedhof in dieser Konstellation nicht zu betreten, da sich laut Gesetz nur fünf Personen am Friedhofsgelände aufhalten dürfen. Dies hätte nun zur Folge gehabt, dass bei der Verabschiedung an der Grabstätte neben dem Pfarrer und den vier Sargträgern absolut niemand aus der Familie anwesend hätte sein dürfen“, schreibt Hausberger.

Aus rechtlicher Sicht handle es sich bei Begräbnissen im engsten Familienkreis um notwendige Grundbedürfnisse des täglichen Lebens. Daher solle, so Hausberger, klar sein, dass eine Teilnahme am Begräbnis Rechtskonformität aufweise - natürlich unter Einhaltung der weiteren Maßnahmen, wie ausreichend Abstand halten oder generelle Hygienemaßnahmen. Man habe mehrmals versucht, die Polizisten darauf hinzuweisen, dass mehr als fünf Personen teilnehmen dürften. Er sehe den Vorfall als Schikane an. „Wir konnten uns aufgrund dessen nicht gebührend bei unserem geliebten, verstorbenen Familienmitglied verabschieden, auch die Ruhe, welche auf einem Friedhofsgelände prävalieren sollte, wurde empfindlich von zwei gefühlslosen, schlecht informierten als auch diskussionsresistenten Exekutivbeamten gestört. Soviel zum Thema ‚Danke‘ an jene, welche in diesen Zeiten arbeiten. Das Abspielen von „I am from Austria“ ist offenkundig nur als Show-Act anzusehen und bietet keinerlei Gemeinschaftsgefühl“, macht Hausberger seinem Ärger über die Polizisten Luft.

Er wünsche niemanden eine solche Situation, bei der unbescholtene Bürger abgestraft werden könnten, sich die Polizei im Ton vergreift oder mit Anzeigen gedroht wird. „Der gesamten Familie war und ist bewusst, dass die gegenwärtige Situation mit dem Coronavirus ganz Österreich fordert und zum Teil in eine wirtschaftliche Krise führt. Man spürt, trotz der Distanz zu den Menschen und der gegebenen selbstauferlegten Isolation, in Österreich Gemeinschaftsgefühl, Nächstenliebe und Mitgefühl. Diese Attribute jedoch wurden bei der gestrigen Verabschiedung schmerzlich vermisst“, so der Neuhofner weiter.

Im Namen der Polizei hat sich Pressesprecher Johann Baumschlager bei der Trauerfamilie entschuldigt. „Wir haben mit Herrn Hausberger bereits Kontakt aufgenommen und uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigt. So wie die Polizisten da agiert haben, war das entbehrlich.“

Bestatter Rudolf Beer berichtet, dass beim Vorfall viele Emotionen im Spiel gewesen seien. „Es war mit Sicherheit nicht so, dass die Polizisten das Begräbnis verhindern wollten, sie haben sich dann auch zurückgezogen. Man hat informiert und auf die notwendigen Maßnahmen hingewiesen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Das Ganze hat sich dann aber emotional hochgeschaukelt.“ An der Trauerfeier hätten aber alle Besucher teilnehmen können. „Es konnte im Endeffekt auch jeder am Grab Abschied nehmen“, schildert Beer.

Zum Zeitpunkt des Begräbnisses sei übrigens auch noch die Vorgabe für Bestatter in Kraft gewesen, die maximal fünf Personen als Teilnehmer an Begräbnissen vorsah. „Wir haben hier auch die Verantwortung, Ansteckungen möglichst zu verhindern und daher auf diese Vorgabe hingewiesen“, unterstreicht Beer. Mittlerweile – und zwar wurde das interessanterweise genau während die Begräbnisfeier stattfand geändert – gibt es keine genau formulierte Personenanzahl mehr. Die Teilnahme ist aber auf den „engsten Familienkreis“ beschränkt.