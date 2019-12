Für ein Gesundheitszentrum mit drei Hausärzten soll schon im kommenden Jahr in Mauer der Spatenstich erfolgen. „Wir streben eine optimale medizinische Versorgung der Bevölkerung an sieben Tagen in der Woche an. Es soll täglich von 7 bis 19 Uhr mindestens ein Arzt verfügbar sein“, sagt Christian Haberhauer, Spitzenkandidat der ÖVP für die Gemeinderatswahl.

Im Zuge der Regionalentwicklung und des Visionsprozesses 2030 ist er, laut eigener Aussage, schon seit zwei Jahren (in seiner Funktion bei der Moststraße) in die Entwicklung des Projektes eingebunden gewesen. Mit dem Wechsel in die Politik ist es ihm nun ein Herzensanliegen. Ein Arzt hat bereits fix zugesagt, sich im Gesundheitszentrum anzusiedeln, mit weiteren ist man im Gespräch. „Ich habe selbst Kontakt zu zwei Medizinern, die interessiert sind. Die Konditionen, die das Land den Ärzten bietet, sind auf jeden Fall attraktiv. Von diesem Gesundheitszentrum wird nicht nur Mauer, sondern es werden auch Hausmening, Ulmerfeld, Neufurth und Greinsfurth profitieren“, erklärt der angehende Gemeindepolitiker.

Leuchturmprojekt in Niederösterreich

Mauer ist das fünfte Gesundheitszentrum, das in Niederösterreich verwirklicht wird und für Landesrat Martin Eichtinger „ein Leuchtturmprojekt“. Denn es entsteht da ein Neubau mit Zukunftsperspektive, der nicht nur Arztpraxen, sondern auch 51 Wohnungen umfassen wird. Wir investieren rund acht Millionen Euro“, sagt der VP-Politiker.

Gebaut wird auf dem Areal der ehemaligen Gärtnerei des Landesklinikums an der Zufahrt von der Hausmeninger Straße her. Die Fläche in einem Umfang von rund 7.500 Quadratmetern stellt das Land im Zuge einer Baurechtsaktion zur Verfügung.

Das Herzstück der Anlage wird das Gesundheitszentrum mit rund 950 Quadratmetern Nutzfläche auf zwei Geschoßebenen bilden – mit Arztpraxen (bis hin zu Röntgen) und einer angeschlossenen Apotheke (als Zweigstelle einer schon bestehenden Apotheke in der Umgebung).

Zwei dreigeschoßige Baukörper mit insgesamt 51 Wohnungen werden das Gesundheitszentrum umrahmen. Ein Teil des historischen Bestandes der still gelegten Gärtnerei des Klinikums soll den Bewohnern als Gemeinschaftsraum dienen.

Konkret sind 48 Zweizimmerwohnungen mit etwa 45 Quadratmetern geplant, die sich sowohl für „Betreutes Wohnen“ als auch für „Junges Wohnen“ eignen, und drei Wohngruppen zu je 90 Quadratmetern, die für sogenanntes „Flexi-Wohnen“ von neun Jugendlichen gedacht sind.

Büro Eichtinger Christian Haberhauer (Gemeinde Amstetten), Landesrat Martin Eichtinger, Regionalmanager Mostviertel Andreas Krauter und Bauexperte Alfred Graf freuen sich auf das „Leuchtturmprojekt“ in Mauer.

Gedesag wird das Projekt realisieren

Im ersten Bauabschnitt werden vorerst 12 Wohneinheiten für „Betreutes Wohnen“, 18 Einheiten für „Junges Wohnen“ sowie die drei Flexi-Wohnungen entstehen. Umgesetzt wird das Projekt (samt Gesundheitszentrum) von der Wohnbaugenossenschaft Gedesag, vom Land wird es im Rahmen der Wohnbauförderung subventioniert, was die Einhaltung strenger ökologischer Vorgaben sicherstellt. Anfang 2022 soll das Gesamtprojekt fertig sein. Mit im Boot ist auch das NÖ-Hilfswerk, dessen Präsidentin sich im Vorfeld ebenfalls stark für das Vorhaben engagiert hat. „Wir werden beim Betrieb mitwirken, unsere Erfahrung einbringen und auch Personal für den Bereich Pflege sowie Therapeuten stellen“, sagt Michaela Hinterholzer. Als Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Öhling freut es sie natürlich besonders, dass mit dem Gesundheitszentrum auch die medizinische Versorgung ihrer Bürger langfristig gesichert wird.