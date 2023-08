Rumänisch-orthodoxe Pfarre feiert Gottesdienste nun in Agathakirche

Die rumänisch-orthodoxen Christen in Amstetten zeigen sich dankbar für die Hilfe, die sie bisher seitens Pfarrer Peter Bösendorfer in Amstetten-St. Marien erhalten haben, wo sie seit 2017 Gottesdienste feiern. Der rumänisch-orthodoxe Pfarrer Vasile Lungeanu betont die guten, freundschaftlichen Verhältnisse zur katholischen Kirche. In Amstetten würden laut Lungeanu rund 1.100 Rumänen wohnen, von denen 60 bis 80 regelmäßig die Gottesdienste besuchen. Darunter seien auch Kinder, die bereits in Österreich geboren und getauft wurden.

Pfarrer Lungeanu dankt dem Pfarrer der Pfarre Amstetten-Herz-Jesu, Pfarrer Pater Hans Schwarzl, der Diözese „sowie den Behörden der Stadt Amstetten für ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und Hilfe". Auch Pfarrer Schwarzl verweist auf die Bedeutung der guten, geschwisterlichen Beziehungen zwischen den christlichen Konfessionen. Für die gewohnte Nutzung der Agathakirche durch die Pfarre (Monatsmessen, Taufen, Hochzeiten etc.) ändert sich dadurch nichts.