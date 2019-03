„Die Wohnkosten steigen massiv an. Mittlerweile wird fast die Hälfte des Einkommens für das Wohnen ausgegeben. Wir sagen daher: Es darf keinen Kollektivvertrag unter 1.700 Euro geben. Das ist ein Betrag, den sich die Arbeitnehmer als Leistungsträger verdienen“, erklärte Markus Wieser, Präsident der Niederösterreichischen Arbeiterkammer, anlässlich seines Besuches in Amstetten.

Im Rahmen einer Pressekonferenz klärte er über die Forderungen der Arbeiterkammer auf. Neben dem Mindestgehalt sind dies etwa verpflichtende betriebliche Gesundheitsförderung oder die Unterstützung der Arbeitnehmer bei der Digitalisierung. Die Arbeitszeitflexibilisierung sieht er kritisch.

Den 12-Stunden-Tag habe es in diversen Branchen zwar bereits gegeben, allerdings nur bei Zustimmung des Betriebsrates oder der Arbeitsmedizin. „Das wurde von der Regierung eliminiert und durch die sogenannte ‚Freiwilligkeit‘ ersetzt. Dabei sitzt aber der Arbeitgeber am längeren Ast. Da gibt es viele Fälle, die dann die Arbeiterkammer aufsuchen“, sagt Wieser.

Arbeitszeit, Karfreitag und Pendler als Themen

Vorgestellt wurden bei der Pressekonferenz auch die regionalen Kandidaten der FSG (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter). Diese präsentierten ihre Themenschwerpunkte. Scharfe Kritik an der Karfreitagsregelung übte Gerald Einfalt, FSG-Regionalvorsitzender. „Dass Strache gesagt hat, die Arbeiterkammer ist Schuld daran, dass rund 300.000 Österreicher einen Feiertag verlieren, ist eine bodenlose Frechheit. Die Arbeiterkammer vertritt alle Arbeitnehmer und schaut darauf, dass Recht auch Recht bleibt. Noch sind wir ein Rechtsstaat.“

„Es gibt große Ängste aufgrund des 12-Stunden-Tages in den Hallen. Man darf ja auch die körperliche Anstrengung, vor allem für ältere Arbeitnehmer, nicht vergessen“, übte Kandidat Josef Steinböck (Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrats der Firma Umdasch) scharfe Kritik an der Arbeitszeitflexibilisierung. Man müsse alles daran setzen, dass die Arbeitnehmer einen Ausgleich für dieses Gesetz erhalten. „Flexibilisierung darf keine Einbahnstraße sein“, so Steinböck.

Im Gesundheitsbereich gelte es, wie Margit Huber (Betriebsratsvorsitzende im Landesklinikum) argumentierte, die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter, die in der Pflege beschäftigt sind, zu verbessern: „Steigender Druck und Bürokratie machen eine Attraktivierung des Pflegeberufes notwendig. Leider sind Mitarbeiter oft sechs Jahre im Beruf und dann weg. Wichtig ist auch eine bundesweite Bedarfserhebung von Pflegemitarbeitern.“ Die Versorgung mit praktischen Ärzten sprach Hermann Gleich (Gebietskrankenkasse) an. Die Primärversorgungseinrichtungen könnten in diesem Bereich eine Lösung sein. „Damit könnte man dem Ärztemangel entgegentreten. Es darf am Ende aber keine Zwei-Klassen-Medizin stehen.“ Abzuwarten sei, ob die erwarteten Vorteile durch die Zusammenlegung der Sozialversicherungen tatsächlich eintreten werden.

Armin Riedel, beschäftigt bei der Firma Engel, will sich für die Entlastung von Pendlern einsetzen. Auf Druck der Belegschaft sei es zudem gelungen, den Park-and-Ride-Parkplatz in St. Valentin zu erweitern. Er wünscht sich einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs und weitere Maßnahmen zur Verkehrsentlastung.