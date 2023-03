Mostviertel: Cybercrime im Fadenkreuz

„Drei Themen sind es, die uns im Innenressort besonders fordern: Extremismus, Schlepperkriminalität und der stark steigende Bereich der Cyberkriminalität“, erklärte Innenminister Gerhard Karner am Montag bei einer Pressekonferenz in Amstetten. Letztere sei im Vorjahr österreichweit um 30 Prozent gestiegen und in NÖ (und damit auch im Bezirk) um 25 Prozent.

Karner präsentierte ein Maßnahmenpaket gegen Internekriminalität. „So sollen die Strafen für Delikte wie das Absaugen von Daten von kleinen und mittleren Unternehmen von sechs Monaten auf zwei bis drei Jahre erhöht werden“, sagte der Innenminister. Das gebe der Polizei bei den Ermittlungen mehr Spielraum – zum Beispiel auch zum Einsatz von Peilsendern.

Aber auch organisatorisch will Karner im Kampf gegen Cybercrime aufrüsten. Im Bundeskriminalamt sollen künftig 130 Spezialisten dagegen ankämpfen. Die Kriminaldienstreform wird es möglich machen österreichweit Schwerpunktdienststellen zu schaffen. In NÖ werden es zwischen sechs und acht sein. „Wir wollen bestehende Bezirkspolizeikommanden aufrüsten. Künftig sollen dort auch Cyber-Kobra-Beamte Dienst tun, die auf Internetkriminalität spezialisiert sind. Auch in der Grundausbildung wird Cyber-Crime höheren Stellenwert bekommen und in Horn soll eine Cyber-HAK nach dem Vorbild von Tamsweg eingerichtet werden.“ Auch Amstetten ist ein möglicher Standort für eine Schwerpunktdienststelle. Fix ist aber nichts. „Sicher ist nur, dass es im Mostviertel eine geben wird“, sagt der Innenminister. Bis Sommer soll klar sein, wo.

Aufklärung und Prävention

Noch mehr Augenmerk will die Exekutive in Sachen Cyber-Crime aber auch auf Aufklärung und Prävention setzen. „Wir haben im Rahmen der Aktion ‚Gemeinsam sicher‘ ja schon verschiedene Veranstaltungen abgehalten, auch Sicherheitsstammtische zum Thema Cybercrime“, sagte Amstettens ÖVP-Sicherheitssprecher Manuel Scherscher. Auch Österreichs Zivilschutzpräsident Andreas Hanger kündigte an, dass man künftig mehr Augenmerk auf dieses Thema legen wird.

Amstettens Polizeikommandant Oliver Zechmeister berichtete, dass auch seine Dienststelle oft mit Internetkriminalität konfrontiert sei – von Erpressung bis hin zu Anlagebetrug. Die objektive Sicherheitslage in der Stadt beschreibt er als gut. „So sei etwa die Einbruchskriminalität von 2019 bis 2022 von 222 auf 98 Einbrüche gesunken. „Wir sind da auf einem guten Weg.“

Die Aufklärungsquote bei Cybercrime liegt übrigens bei „nur“ 33,9 Prozent. Tätern habhaft zu werden ist schwierig, weil sie meist im Ausland sitzen. Über Europol und Interpol gelingt es aber doch. Erst kürzlich wurde ein Betrugscallcenter in Indien aufgedeckt.

