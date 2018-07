Zur selben Zeit dürfte der Lkw-Lenkerin in Höhe des Straßenkilometer 1,6 eine Zugmaschine mit angehängter Anhängerarbeitsmaschine in Fahrtrichtung Alland entgegengekommen und über die Fahrbahnmitte auf den Fahrstreifen der Lkw-Lenkerin gekommen sein. Beim Ausweichen geriet der mit 12.000 Litern Frischmilch beladene Lkw-Anhänger ins Schlingern und stürzte nach rechts in das Straßenbankett. Die Lkw-Lenkerin blieb unverletzt. Der Lkw-Anhänger und Einrichtungen der Straßenmeisterei wurden erheblich beschädigt.

Vor der Bergung des beladenen und umgestürzten Anhängers musste die im Tank befindliche Milch in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt werden. Der umgestürzte Lkw-Anhänger konnte von der Feuerwehr und unter Einsatz eines Bergekrans auf die Fahrbahn gehoben werden.

Der bislang unbekannte Lenker der entgegenkommenden Zugmaschine setzte seine Fahrt in Richtung Alland fort und beging Fahrerflucht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Alland, Tel: 059133–3301 erbeten.