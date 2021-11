1.000 Lichter im Stift Seitenstetten

An verschiedenen Stationen in den Stiftsgängen konnte sich jeder von Anregungen inspirieren lassen und diverse Botschaften überdenken oder auch aufschreiben. Michaela Fried teilte Gedanken zu ihren Einsätzen für Familien in Gaza und auf Lesbos mit der Botschaft: „Wegschauen ist auch keine Lösung“.

Auf dem Konventfriedhof gab es die Möglichkeit, ein Licht für die Verstorbenen anzuzünden. Zur Einstimmung auf das Allerheiligen-Fest stand der Abendgottesdienst im Glanz der tausend Kerzenlichter im Mittelpunkt, bei der der Generationenchor mit wunderbaren Taizé-Gesängen die Besucher in meditative Stimmung versetzte.