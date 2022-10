Neo-Diakon Alois Deinhofer: „Gemeinschaft ist unser Fundament“

„Glaube und die Gemeinschaft der Gläubigen waren mir schon immer sehr wichtig“, berichtet Alois Deinhofer. Der fünffache Familienvater und dreifache Großvater war bereits als Bub Ministrant und ist somit seit Bestehen der Pfarre St. Marien auch festes Gemeindemitglied. „Als unsere Kirche 1976 geweiht wurde, habe ich die Bischofsmütze getragen“, berichtet er voller Stolz. Sein Vater sei zudem der erste Pfarrgemeinderatsobmann von St. Marien gewesen, seine Frau Cilli habe er bei der Jugendvesper in Seitenstetten kennengelernt. „Die Pfarrgemeinschaft hat mir immer Glück gebracht“, meint Alois Deinhofer rückblickend.

Der Entschluss, Diakon zu werden, war laut Angaben des heute 60-Jährigen ein Prozess. „Ich habe mich schon immer für die Heilige Schrift interessiert, fand sie immer mehr als aktuell und konnte aus ihr Kraft schöpfen. Kurz bevor unser damaliger Pfarrer Karl Gravogl im Jahr 2000 plötzlich verstarb, hat er zu den Firmlingen gesagt, ihre Eltern hätten St. Marien aufgebaut und an ihnen, den Firmlingen, würde es liegen, alles weiterzuführen. Diese Worte haben mich sehr bewegt, weil es mir aufgezeigt hat, wie wichtig es ist, eine Gemeinschaft wachsen zu lassen.“

Beim 40-Jahr-Jubiläum der Pfarre vor sechs Jahren hat die Frauengruppe eine Szene gespielt, wo Alois Deinhofer indirekt auf das Diakonat angesprochen wurde. „Unser Pfarrer Peter Bösendorfer war es dann, der mir noch am selben Tag vorschlug, theologische Kurse zu belegen. Meine Gattin Cilli bestärkte mich und so habe ich es auch gemacht.“

Bewegende Weihe in der Melker Stiftskirche

Sechs Jahre dauerte es, bis Deinhofer zum Diakon geweiht wurde. Zwei Jahre absolvierte er theologische Kurse, die darauffolgende praktische Ausbildung dauerte vier Jahre. Als Diakonanwärter besuchte er Seminare, Exerzitien, Praktika und Abendveranstaltungen. „Die Weihe am 11. Juni in der Stiftskirche Melk mit acht weiteren Männern war für mich sehr bewegend. Eigentlich kann man das Erlebte nicht in Worte fassen“, spricht Deinhofer.

Seine Einsatzpfarre ist die Pfarrpartnerschaft St. Marien – St. Stephan. Als Diakon ist er in der allgemeinen Seelsorge sowie im liturgischen und karitativen Dienst tätig, plant und leitet soziale Aktivitäten, gestaltet Gottesdienste und spendet Sakramente. „Meine erste Taufe war am 23. Juli jene meiner Enkeltochter Marlene. Wieder so ein einzigartiger Moment in meinem Leben“, sagt er. Auch zwei Begräbnisse hat Diakon Deinhofer schon abgehalten. „Menschen in Freud und Leid beizustehen, darin sehe ich eine meiner Aufgaben. Und: Gemeinschaft zu leben, denn sie ist unser aller Fundament!“

