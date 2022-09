Amstetten: Neues Entree für die Stadt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ein Stück Stadtgeschichte wird bald wirklich Geschichte sein: Die Lagerhallen des ehemaligen Ziegelofens an der Linzer Straße am Fuße des Kreuzbergs sollen abgerissen werden. „So desolat, wie sie sich präsentieren, sind sie ohnehin kein schönes Entree für die Stadt. Und immerhin fahren da täglich rund 10.000 Autos vorbei“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer.

Vor einiger Zeit hatte ja schon der Lebensmitteldiskonter Penny Interesse daran angemeldet, auf dem Areal einen Markt zu errichten. Dazu kommt es aber nicht.

„Wir als Stadtgemeinde haben kürzlich das Slawitscheck-Haus erworben und wollen gemeinsam mit dem neuen Besitzer des anschließenden Grundstücks, das insgesamt mehr als 5.500 Quadratmeter große Areal mittel- bis langfristig entwickeln.“

Bürgermeister Christian Haberhauer

Ein privates Unternehmen hat das Gelände kürzlich vom ebenfalls privaten Vorbesitzer erworben, wird die Lagerhallen schleifen und dort vorerst einen öffentlichen Parkplatz errichten. Der Hang, in dem es ja noch Zugänge zu den Stollen im Kreuzberg gibt, soll durch eine Steinschlichtung entsprechend stabilisiert werden. Der Parkplatz wird allerdings nur ein Provisorium, denn Bürgermeister Haberhauer hat andere Pläne für das Areal. „Wir als Stadtgemeinde haben kürzlich das Slawitscheck-Haus erworben und wollen gemeinsam mit dem neuen Besitzer des anschließenden Grundstücks, das insgesamt mehr als 5.500 Quadratmeter große Areal mittel- bis langfristig entwickeln.“

Angedacht sind da natürlich größere Immobilien, man will aber auch prüfen, welche Möglichkeiten das Gelände bietet, um vielleicht Verkehrsflüsse in der Stadt zu ändern.

„Wir werden uns zu gegebener Zeit in den zuständigen Gremien darüber beraten. Das wird aber sicher noch einige Jahre dauern. Derzeit sind mit Bad, Bauhof und Hauptplatz ohnehin viele Großprojekte in der Stadt in Verwirklichung, auf die wir uns jetzt konzentrieren wollen“, erklärt der Stadtchef.

