20.000 Besucher beim Messestand von umdasch Store Makers

Die umdasch Store Makers zählten auf österreichische Gastfreundschaft an ihrem Messestand auf der EuroShop mit Schülerinnen der Fachschule für witschaftliche Berufe der Franziskanerinnen Amstetten und kulinarischer Unterstützung durch SV Österreich. von links.: Iqra Ansari, Laura Spring, Katja Leimhofer, Leonie Schachner, Katharina Hackl mit Betreuerin Sophie Frankl und Michael Kollnig von SV Catering. Foto: Umdasch Store Makers, JENS PFISTERER

Der Stand von umdasch Store Makers auf der EuroShop in Düsseldorf. Foto: Umdasch Store Makers, Jens Pfisterer

Auf der EuroShop war zu vernehmen, dass viele Retailer (Einzelhandel) auf der Suche nach zukunftsfähigen Ideen sind, wie sie ihre Stores nachhaltiger gestalten können. Im kooperativen Dialog mit tausenden Kunden und Gästen sammelte umdasch unzählige Ideen in Sachen nachhaltigen, erfolgreichen Ladenbaus. Besonders die Verwendung von Mietmöbeln, die Nachnutzung der Exponate in den verschiedenen Niederlassungen der Store Makers sowie die Wiederverwendung der rund 500 Efeupflanzen stieß bei den Besuchern auf positive Rückmeldungen.

Als Denkanstoß für die Kunden diente auch die vor Ort präsentierte Kalkulation des CO2-Fußabdrucks des modularen Basixx Light Regals, die den Händlern konkrete Anhaltspunkte für umweltverträglichen Ladenbau gab. Die Store Makers punkteten aber auch mit ihrem Gespür für kreative Store Designs und als kompetenter Inputgeber, wie man Stores als Erlebniswelten inszenieren kann, um die Aufenthaltsqualität und Verweildauer der Kunden zu erhöhen. Auch digitale Lösungen und interaktive Applikationen wurden stark nachgefragt – ein Thema, bei dem umdasch besonders mit seiner Digital Retail-Kompetenz überzeugen konnte. Vor Ort fielen in diesem Zusammenhang nicht nur eine 20 m² große LED-Wall von Partner LEDCON, sondern auch eine transparente LED-Lösung ins Auge, die als Schaufenster von außen Einblicke in den Messestand gab und gleichzeitig mit digitalen Effekten bespielt wurde.

Der Messestand des Amstettner Ladenbau-Spezialisten wurde nicht nur von den Kunden, sondern auch von zigtausenden Besuchern sehr gut angenommen. Daher wurde umdasch beim EuroShop Exhibitor People’s Choice Award mit dem dritten Platz ausgezeichnet und holte somit im Publikumsvoting mit seinem kreativen Stand-Design unter allen Messeständen die Bronzemedaille. Eine große Ehre für umdasch Shop Consult Director Maik Drewitz und sein Team aus Duisburg, aus deren Feder das Konzept stammt. Auch ein neuer Besucherrekord wurde in den fünf Messetagen aufgestellt, wie Silvio Kirchmair, CEO umdasch The Store Makers, erklärt: „Mit über 20.000 Besuchern unseres Messestandes erzielten die Store Makers von umdasch bei der EuroShop 2023 einen Rekord. Unsere beiden Schwerpunktthemen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, haben nicht nur den Zeitgeist, sondern den realen Bedarf getroffen. Die vielen Kundengespräche gaben uns erfreulicherweise im Gegensatz zur allgemeinen Stimmung einen sehr positiven Ausblick auf das Jahr 2023.“

Besonders die österreichische Gastfreundschaft kam bei den Besuchern aus aller Welt sehr gut an. Die Store Makers boten ihren Gästen nämlich auch ein kulinarisches Erlebnis an ihrem Messestand mithilfe des Caterings des umdasch Mitarbeiterrestaurants in Amstetten, SV Österreich, gemeinsam mit Schülerinnen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Franziskanerinnen Amstetten, die diese internationale Veranstaltung für ein Praktikum nutzten.

