Aufgewachsen in einem Bauernhaus in St. Martin-Karlsbach im Bezirk Melk, hat sich Andreas Walter, kaum dass er gehen konnte, am liebsten im Garten seiner Großmutter aufgehalten. „Das war für mich das Paradies! Da gab es Zwiebel, Erbsen, Lauch, Fisolen, Dille und Erdäpfel. Diese Gerüche, diese Eindrücke, diese Demut der Oma im Umgang mit dem frischen Gemüse war prägend für mich. Genauso das Brotbacken, die Hausschlachtung des Schweines, das Einsalzen, das Räuchern und das Lagern“, erinnert sich der 49-Jährige.

„Von der Kritik konnte ich mich verbessern“

„Die Rahmfisolen und das Hollerkoch waren Geschmacksexplosionen, die vergesse ich mein Lebtag nicht. Irgendwie war das damals der Grundstein für meine Karriere als Koch.“

Mit acht Jahren begann der kleine Andreas dann bereits selbst zu kochen. „Meiner Oma haben alle meine Versuche geschmeckt, mein Opa war kritischer und das hat mir gefallen, denn von seiner Kritik konnte ich lernen und mich verbessern.“

Nach der Koch- und Kellnerlehre Mitte der 1980er Jahre in einem kleinen Gasthof in Petzenkirchen, die hart war, wie Andreas Walter berichtet, gab es Zwischenstopps im Hotelservice und in einem Rasthaus als Kellner. „Ich bin aber rasch wieder zurück an den Herd. Das war auch das, was ich immer wollte. In meiner Freizeit habe ich Kochbücher wie andere Mickey Mouse-Hefte verschlungen. Ich kochte im einfachen Gasthaus, im Beisel, beim Heurigen und in feinsten Restaurants bis hin in der Hofburg. Dort durfte ich den damaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim im Rahmen eines Empfanges für 1.500 Leute bekochen. Vom Alleinkoch bis zum Küchenchef habe ich alles gemacht und es war toll“, sagt Walter.

Seit Februar 2003 ist er Chefkoch im Hotel Exel und verwöhnt mit seinem zehnköpfigem Küchenteam die Gäste. „Ich habe mich von Anfang an richtig hineingehängt und habe die Freiheit, die ich von der Geschäftsführung bekam, genutzt, um dem Haus eine persönliche küchentechnische Note zu geben. Das heißt, immer alles frisch machen. Zudem habe ich die Exel-Torte kreiert. Wissen Sie, ich bin für eine einfache, natürliche und trotzdem raffinierte und gute Küche.“

Die Königsdisziplinen sind für Walter nicht die Novelle Cuisine und Molekulargerichte, sondern Rindsuppe, Erdäpfelsalat, Gulasch und Germgugelhupf. „Die scheinbar einfachen Speisen sind die schwersten, weil der Gast ganz genau weiß, wie sie zu schmecken haben.“ So nebenbei sei noch erwähnt, dass Andreas Walter mittlerweile 300 Eigenkreationen vorzuweisen hat – von der Vorspeise bis hin zum Dessert.

Schweinsbraten als Lieblingsgericht

Sein eigenes Lieblingsgericht ist übrigens Schweinsbraten. Den isst er am liebsten beim Wirten in seinen Heimatort in Hofamt Priel. Zuhause kocht Walter übrigens nicht. „Ein Chirurg operiert ja auch nicht in den eigenen vier Wänden. Ich überlasse den Herd gerne meiner Gattin Christa, die eine ganz hervorragende Köchin ist. Mein 13-jähriger Sohn David kocht übrigens auch schon sehr gut.“