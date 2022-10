98,5 Prozent Zustimmung für Königsberger-Ludwig

Im Multiversum in Schwechat fand der 43. Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich statt. Gekommen waren 1.500 Delegierte und Gäste. Das Event stand unter dem Motto: „Besser fürs Land. So sind wir.“ Landeshauptfrau-Stellvertreter und Landesparteivorsitzender Franz Schnabl wurde in seiner Funktion mit 89 Prozent bestätigt.

Gleichzeitig wurde auch der Landesparteivorstand der SPÖ Niederösterreich gewählt, dem auch Ulrike Königsberger-Ludwig als Stellvertreterin des Vorsitzenden angehört.

Königsberger-Ludwig kann sich über eine 98,5-prozentige Zustimmung freuen. „Wir wollen eine Politik bieten, die Mut und Hoffnung gibt und die alle sicher durch kritische Zeiten bringt. Das ist unser Weg als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, um Niederösterreich sozialer, demokratischer und bunter zu machen. So sind wir“, freut sie sich über das Vertrauen.

