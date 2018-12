„Mir ist es heuer schon fünf Mal passiert, dass der Schranken eines Parkplatzes defekt oder überhaupt gleich offen war“, ärgert sich VP-Mandatar Markus Brandstetter. Im Verkehrsausschuss sei ihm kürzlich auf Anfrage von Vertretern der Stadtwerke versichert worden, dass man die Probleme im Griff habe. „Aber als ich dann kaum zwei Stunden später zu meinem Auto kam, war der Parkplatz-Schranken wieder kaputt. Ich frage mich, wer eigentlich für den finanziellen Schaden der Stadt aufkommt“, sagt er.

Bei den Stadtwerken bestätigt man, dass es in den letzten Monaten bei einigen Schrankenanlagen Software-Probleme gab. Vieles sei aber bereits gelöst. „Konkret kommt es derzeit noch in der Wagmeisterstraße und in der Tiefgarage Rathaus zu sporadischen Ausfällen der Kassenautomaten. Und am Zellenrechner gibt es etwa im Zehn-Tages-Rhythmus ein Problem mit dem Prozess, der für die Weitergabe der Zahlstände zuständig ist“, heißt es auf Anfrage der NÖN.

In beiden Fällen sei man zuversichtlich, zeitnah eine Lösung zu finden. Der finanzielle Schaden für die Stadt halte sich ob der moderaten Parktarife in Grenzen. „Auch den Parkkunden entsteht kein Schaden, denn bei Meldung eines Problems über die Sprechanlage wird der Schranken geöffnet und die Ausfahrt freigegeben.“