In der Vorwoche wandte sich Erwin Sversepa an die NÖN und Ortsvorsteher Bernhard Wagner. Er berichtete über Probleme im Zusammenhang mit der Bushaltestelle Greinsfurth Ortsplatz. Dort fand er, so Sversepa, in den vergangenen vier Wochen drei tote Vögel. „Die nachträglich angebrachten Aufkleber sind vollkommen wirkungslos“, betonte er.

Ortsvorsteher Bernhard Wagner versprach, sich der Sache anzunehmen. „Ich werde mich mit dem Vogelexperten Gerald Pfiffinger in Verbindung setzen und diskutieren, welche Maßnahmen möglich sind. Natürlich wollen wir das Problem beheben. Auch mit Erwin Sversepa habe ich bereits Kontakt aufgenommen“, erklärt Wagner.