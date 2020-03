Folgende praktische Ärztinnen und Ärzte übernehmen diese Wochenenddienste.

Bitte beachten Sie, dass Terminvereinbarungen nur gegen telefonische Voranmeldung möglich sind.

29./30. März 2020: Dr. Luzia Anna Eckert, T 07472 66 226

4. / 5. April 2020: Dr. Gerhard Walter, T 07472 65 055

„Mein persönlicher Dank für die Organisation dieses wichtigen Angebots für die Bürger der Stadt Amstetten gilt hier Herrn Dr. Gerhard Walter, der diese Dienste organisiert und koordiniert hat,“ so Bürgermeister Christian Haberhauer. „Ich bedanke mich aber auch bei Frau Dr. Luzia Eckert und hoffentlich allen weiteren Allgemeinmedizinern in Amstetten, die mithelfen durch diese Wochenenddienste die Spitäler in der aktuellen Situation zu entlasten.“

Sollte ein Arztbesuch notwendig sein, ist dies nur unter Beachtung der aktuell herrschenden Vorgaben für einen Arztbesuch möglich: Patientinnen und Patienten sollen nicht unangemeldet in die Praxen kommen, sondern nur nach telefonischer Abklärung und Terminvereinbarung. Pünktliches Erscheinen zum vereinbarten Termin ist eine wichtige Voraussetzung, um Menschenansammlungen in den Ordinationen zu verhindern. Wichtig ist auch zu beachten, dass dieser Service NICHT für Routinebesuche gedacht ist, sondern der Versorgung von Notfall- und Akutpatienten dient.