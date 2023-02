Akuter Arbeitskräfte-Mangel: Programmierschule will Abhilfe schaffen

Im neu errichteten Projectspace Amstetten in der Eggersdorfer Straße befinden sich seit Oktober 2022 der neue Bürostandort der net for future GmbH sowie der Außenstandort der internationalen Programmierschule 42 Vienna. Am 30. Jänner luden die beiden Organisationen zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten ein.

Die net for future GmbH entwickelt, managt und begleitet branchenübergreifende Netzwerke und ist die unabhängige Drehscheibe für mittlerweile mehr als 350 Unternehmen mit dem Headquarter in Amstetten und weiteren Standorten in Wien, St. Pölten, und Waidhofen/Ybbs. Die revolutionäre Programmierschule 42 ist eine 2013 in Paris gegründete kostenlose Software-Engineering-Schule, die zu den weltweit besten Coding-Ausbildungen auf Hochschulniveau zählt und im Herbst 2022 in Wien seine Tore für die ersten 150 Studierenden öffnete. In den nächsten zwei Jahren soll der Standort Wien auf 450 Studierende wachsen.

Bis 2025 eigener Standort in Amstetten

Teilnehmer aus der Region können dafür temporär bis zu 20 und ab Herbst 2023 40 Arbeitsplätze am Projectspace in Amstetten nutzen. Bis 2025 soll in Amstetten ein eigener Standort mit 150 Studierenden entstehen.

Ein wichtiger Partner der Programmierschule 42 Vienna ist neben regionalen Leitbetrieben wie Umdasch oder Welser unter anderem auch das Unternehmen Lisec Austria GmbH mit Hauptsitz in Seitenstetten. Im Zuge der Open House Veranstaltung des Projectspace Amstetten überreichten Lisec- CEO Gottfried Brunbauer und Johann Ebner (Director Digital Transformation & IT) Stipendiengelder in Höhe von 20.000 Euro an die 42 Vienna Geschäftsführerin Rosemarie Pichler. „Der akute Mangel an IT-Fachkräften im Bereich der Software-Entwicklung betrifft neben anderen Wirtschaftszweigen auch uns. Der Bedarf steigt bei Lisec ständig“, be- kräftigte Gottfried Brunbauer. Im Gespräch zwischen Brunbauer und 42 Vienna Studentinnen und Studenten wurden Erfahrungswerte ausgetauscht. Auf die Frage, wie sie ihre Programmierausbildung bei 42 Vienna im Vergleich zum traditionellen Lernen sieht, erzählt eine Studentin begeistert von einer Community, die sich gemeinsam beim Erarbeiten der Projektaufgaben unterstützt und beim Verstehen der Coding-Sprache hilft. „Erst durch das Studium bei 42 Vienna habe ich erfahren, dass ich in nur drei Stunden ein gesamtes Game-Level programmieren kann“.

Weitere Infos unter www.42vienna.com

