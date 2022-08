Antworten eingesagt: Führerschein-Prüflinge unter Betrugsverdacht

Werbung

Die Amstettner Polizei ermittelte aufgrund anonymer Hinweise seit Februar dieses Jahres gegen mehrere Personen, die sich den Führerschein durch Betrug bei den theoretischen Prüfungen am Computer unrechtmäßig erschlichen haben sollen – und vor allem natürlich gegen deren Helfer, die das Equipment lieferten und dafür auch Geld kassierten.

Konkret wurden die Prüflinge unmittelbar vor dem Test mit einer Weste oder einem Hemd samt Minikamera (Spy-Cam), einem Modem mit SIM-Karte, Induktionsschleife und einem InEar-Ohrhörer ausgestattet. Auf diese Weise konnten die Mittäter die Fragen mitlesen und den Prüflingen die Antworten einsagen. Für eine erfolgreiche Prüfung zahlten diese ein „Honorar“ von 2.500 bis 3.000 Euro.

Parallel zu den Ermittlungen der Amstettner Kriminalisten lief auch ein Verfahren der Polizeiinspektion Innsbruck-Bahnhof gegen einen österreichischen und einen türkischen Staatsbürger aus Amstetten. Sie stehen im Verdacht, auf schon geschilderte Weise im gesamten Bundesgebiet Führerscheinprüflingen die Antworten eingesagt und dafür ebenfalls 2.500 bis 3.000 Euro kassierte zu haben. Belastet wurden die beiden Männer von einem Tiroler Führerscheinprüfling, der auf frischer Tat ertappt worden war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck führten Amstettner Beamte Hausdurchsuchungen bei den Verdächtigen durch und stellten Bargeld, Handys, Laptops und vor allem auch einschlägiges Equipment sicher: Spy-Cam, Modem, mehrere Akkus, Induktionsschleife und zwei präparierte Hemden. Bei der Einvernahme gab einer der Männer zwar zu, bei Prüfungen eingesagt zu haben, allerdings ohne Bezahlung. Der andere stritt alles ab.

Am 15. März führten Amstettner Beamte aufgrund eines anonymen Hinweises unmittelbar nach der Führerscheinprüfung bei einer 43-jährigen Afghanin, die in der Stadt wohnhaft ist, eine Personenkontrolle durch und fanden bei ihr prompt die betrügerische Ausrüstung. Die Frau gab bei der Vernehmung mittels Dolmetscher zu, die Antworten der Führerscheinprüfung eingesagt bekommen zu haben. Zu den Mittätern machte sie aber keine Angaben. Schon am 27. Februar hatten die Kriminalisten auch eine 22-jährige, in Amstetten wohnende Iranerin als Zeugin verhört. Dabei gab auch sie zu, bei ihrer Führerscheinprüfung Antworten von ihr angeblich namentlich bekannten Personen eingesagt bekommen zu haben. Bei einer weiteren Vernehmung am 13. Juni stritt sie dann aber beides ab und behauptete, die Prüfung rechtens bestanden zu haben.

Beide Frauen wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die SIM-Karten, die bei der Afghanin gefunden wurden, konnten übrigens einem irakischen und einem syrischen Staatsbürger zugeordnet werden, die beide in Wien wohnen. Die Männer stritten eine Mittäterschaft ab.

Für die Aufsichtsorgane der Bezirkshauptmannschaft bei den Führerscheinprüfungen ist es unmöglich, Kamera, Modem und InEar-Hörer zu entdecken, weil diese zu raffiniert angebracht sind. Gefunden werden können sie eigentlich nur bei Personendurchsuchungen.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.