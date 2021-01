Apothekeneinbruch: Polizei fasste Täter in Rekordzeit .

In Rekordzeit hat die Polizei den Einbruch in die Elias-Apotheke in Amstetten am 1. Jänner geklärt. Nach umfangreichen Erhebungen nahmen Beamte der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Amstetten am 4. Jänner einen 33-Jährigen Amstettner fest.