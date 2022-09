AVB-Herbstprogramm: Klassisches, Humorvolles und (Be)Sinnliches ...

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

Für das Publikum gibt es im Herbstprogramm der AVB auch einige Überraschungen. „Wir wollen das Altbewährte bewahren, aber auch neue, frische Akzente setzen. Los geht es heuer auch nicht in der Pölz-Halle, sondern erstmals in der neuen Wirkstatt in Hausmenig“, sagt AVB-Geschäftsführer Christoph Heigl.

Mit der Event-Serie Jazz-Night, Rock´n´Roll-Night und Austropop-Night hat man in den letzten Jahren das Publikum begeistert. Die diesjährige Themennacht ist dem Funk gewidmet. Schon am Donnerstag, 15. September, wird die Formation „Joris Dudli Funk Modes Sextet“ in der Wirkstatt für ein außergewöhnliches Hörerlebnis sorgen – mit einem Potpourri aus Funk, Jazz, Soul und mitunter auch Pop-Facetten.

Corona hat auch bei der Erstellung dieses Herbstprogramms mitgemischt. So wurde etwa der geplante Auftritt des populären „Chinesischen Nationalcircus“ abgesagt.

Auch Kabarettfreunde kommen auf ihre Kosten

In der Pölz-Halle startet der Kulturherbst am 30. September mit dem Kammerkonzert des „Lissy Quartetts“, das bereits zweimal verschoben werden musste. Erworbene Karten vom Mai 2021 und Jänner 2022 sind natürlich gültig. Die vier Musiker interpretieren Werke von Mel Bonis, Gustav Mahler, Mozart und Brahms.

Für Kabarettfreunde gibt es bei Auftritten von Thomas Stipsits mit „Stinatzer Delikatessen“ am 5. Oktober und Walter Kammerhofer mit seinem Programm „Auf immer und ewig“ gewiss viel Unterhaltsames und Humorvolles.

Am 24. Oktober gibt es die Theaterproduktion „Rain Man“ zu sehen, basierend auf dem bekannten Spielfilm mit Tom Cruise und Dustin Hofmann.

Ein spezielles Event steigt am 5. November. Lemo gastiert mit seiner „Analoge Revolution“-Tour in der Pölz-Halle. Seine Songs, die wie ein Tagebuch aus seinem Leben funktionieren, sind gefüllt mit Emotionen der facettenreichsten Art. Umgeben von einer großartigen Band wird er für eine tolle Atmosphäre sorgen.

Der Advent ist Weihnachtlichem gewidmet: Herbert Steinböck mit seinem „Weihnachts Special“, Insieme mit „Merry MixMas“ und Andy Lee Lang & Spirits mit „American Christmas“. Am 15.12 laden die Paldauer in der Sporthalle zum Weihnachtskonzert

Alle Infos auch zu den Abos unter: www.avb.at

