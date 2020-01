Im Rahmen der Bewertung des Baumbestandes im Amstetten wurden in der Friedhofstraße Bäume als nicht verkehrssicher und als Gefahr für Personen und Gut eingestuft. Diese Bäume müssen nun Anfang des Jahres 2020 entnommen werden. Die Arbeiten werden an etwa drei bis vier Tagen in der Zeit zwischen 2. Jänner und 31. Jänner – abhängig von der Witterung – durchgeführt. An den Arbeitstagen ist jeweils eine temporäre Sperre der Friedhofstraße notwendig.

Der City Bus der Linie 4 wird zu diesen Zeiten umgeleitet. Auch für Fußgänger ist mit zeitweiligen Behinderungen durch die Baumpflegearbeiten zu rechnen.