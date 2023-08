Baumbestattung am Friedhof Ulmerfeld bald möglich

Ortsvorsteher Anton Geister bringt die Bedeutung dieser Verantwortung zum Ausdruck: „Unsere Pflichten reichen weit über die bloße Verwaltung hinaus. Der Friedhof ist nicht nur eine letzte Ruhestätte, sondern auch ein Ort des Gedenkens und der Gemeinschaft. Die Ortsvorstehung Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth setzt sich daher konsequent für die Erhaltung und Weiterentwicklung unseres Friedhofs ein." Barbara Muttenthaler und Martin Schrenk sind mit der verantwortungsvollen Aufgabe betraut, sich um die Arbeiten rund um die letzten Ruhestätten der Bürger und Bürgerinnen aus Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth zu kümmern.

Angebote von Baumbestattungsanlagen

Im Zuge der Friedhofsverwaltung wurden bereits wichtige Schritte unternommen, wie die Sanierung der öffentlichen WC-Anlage mit einem barrierefreien WC im Jahr 2020. Zuletzt wurden Beleuchtungsanlagen auf dem Vorplatz des Friedhofs sowie am Zugang vom Parkplatz installiert. „Die nächsten Entwicklungen beinhalten aufgrund vielfacher Wünsche aus der Bevölkerung eine geplante Baumbestattungsanlage im vorderen Bereich des Friedhofsgeländes für das Jahr 2024. Schon jetzt haben 18 Verstorbene aus Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth ihre letzte Ruhe im Friedbaum des Friedhofs Neuhofen an der Ybbs gefunden. Diese Bestattungsform wollen wir nun auch am Friedhof in Ulmerfeld anbieten“, berichtet Ortsvorsteher Anton Geister über die nächsten Schritte. „Weiters sollen auch bei der Gedenkstätte für die ungeborenen und totgeborenen Kinder Änderungen vorgenommen werden.“

Derzeit befinden sich im gesamten Friedhofsareal rund 920 aktive Grabstellen. Die Aufgabenpalette der Ortsvorstehung umfasst die Zuteilung von Grabstellen, die Koordination von Begräbnissen und Urnenbeisetzungen in enger Zusammenarbeit mit Bestattungsunternehmen, die Genehmigung von Urnenaufbewahrungen und -beisetzungen auf Privatgrund, die Festsetzung von Abgaben, die Organisation der Friedhofspersonalarbeiten und die Erstellung eines adäquaten Budgets für den Friedhofsbetrieb.

Verschiedene Grabarten im Friedhof Ulmerfeld

Aktuell stehen im Friedhof Ulmerfeld verschiedene Grabarten zur Verfügung, darunter Mauergräber, Mauergrüfte, Kindergräber, Ganggräber, Ganggrüfte, Reihengräber, Mittelganggräber, Mittelganggrüfte und Urnengräber. Bei der Auswahl der Grabstellen wird auch immer wieder der Wunsch geäußert, dass diese in Blickrichtung zur Basilika Sonntagberg ausgerichtet sein sollen. Urnenbeisetzungen werden gegenüber den klassischen Begräbnissen bevorzugt.

Rückblickend auf die vergangenen fünf Jahre ergibt sich folgende Übersicht über Begräbnisse und Urnenbeisetzungen: Bis August 2023 gab es vier Erdbestattungen, 13 Urnenbeisetzungen, eine Urnenverwahrung bzw. Urnenbeisetzung auf Eigengrund. Im Jahre 2022 waren es 13 Erdbestattungen, 36 Urnenbeisetzungen und zwei Urnenverwahrungen bzw. Urnenbeisetzungen auf Eigengrund. Im Jahr 2021 waren es 13 Erdbestattungen, 39 Urnenbeisetzungen, zwei Urnen-Exhumierungen und zwei Urnenverwahrungen bzw. Urnenbeisetzungen auf Eigengrund.