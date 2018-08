Seit über 20 Jahren hat Sabine Geissberger mit Engagement an der HLW Amstetten Rechnungswesen und Controlling, Betriebswirtschaft und weitere wirtschaftliche Fächer unterrichtet.

In einem transparenten Auswahlverfahren hat sie sich für die ausgeschriebene Direktorenstelle an der HLW St. Pölten beworben. Der Landesschulrat für Niederösterreich hat sie mit Wirksamkeit vom 1. August mit der Leitung der HLW St. Pölten betraut.

Die gebürtige Amstettnerin, die aktuell in Neumarkt an der Ybbs wohnt, verlässt zwar schweren Herzens ihre Stammschule, freut sich aber sehr über das Vertrauen des Landesschulrates und geht die neue Aufgabe in St. Pölten mit Enthusiasmus an. Geissberger ist neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin auch Qualitätsbeauftragte des NÖ humanberuflichen Schulwesens. Im Rahmen der Verabschiedung würdigte Direktor Richard Schmid die Leistungen von Sabine Geissberger: „Seit vielen Jahren schätze ich ihren außerordentlichen Einsatz. Sie ist nicht nur eine ausgezeichnete Lehrerin, sie hat auch sehr viel zur Schulentwicklung auf allen Ebenen beigetragen.“

Schmid wünscht seiner neuen Kollegin alles Gute: „Sie entspricht den Anforderungen an eine Direktorin, dazu gehören kommunikative und soziale Kompetenz, Führungskompetenz und die Fähigkeit zur strategischen Planung.“