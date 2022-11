Bezirksjägermeister Wagner über Jäger: „Verständnis für die Natur“

NÖN: Wie viele Jäger gibt es derzeit im Bezirk?

Johann Wagner: Zurzeit gibt es im Bezirk in etwa 2.300 Jägerinnen und Jäger. Das Interesse der Frauen an der Jagd ist in den letzten Jahren konstant angestiegen. Wir haben schon ca. 20 Prozent Teilnehmerinnen an den Jagdkursen.

Was sind die Aufgaben der Jäger und Jägerinnen?

Wagner: Der Jäger hat für einen gesunden, dem Biotop angepassten Wildbestand zu sorgen. Im Winter das Wild füttern, dort wo es notwendig ist. Sehr wichtig ist ein gutes Einvernehmen mit den Grundeigentümern und allen anderen Naturnutzern. Unter dem Motto „Genieße die Natur und schütze die Wildtiere“ weisen wir immer wieder darauf hin, dass Wildtiere Ruhezonen brauchen.

Welche Voraussetzungen muss man haben, um ein guter Jäger zu werden?

Wagner: Um ein guter Jäger zu werden, muss man viel Verständnis für die Natur mitbringen und sich der ökologischen Zusammenhänge bewusst sein, unbescholten vor dem Gesetz, mindestens 18 Jahre alt sein und eine Prüfung vor einer Kommission ablegen. Mit Einverständnis der Eltern und einem psychologischen Gutachten kann man das auch schon mit 16 Jahren.

Seit wann sind Sie Bezirksjägermeister?

Wagner: Mein Vorgänger Franz Hochholzer hat nach seiner Wahl zum Landesjägermeister-Stellvertreter das Amt des Bezirksjägermeisters zurückgelegt. Die Neuwahl fand im Oktober 2021 statt. Zu meinen Stellvertretern wurden dabei Lukas Firmberger und Martin Schnabler gewählt. Der Bezirk ist in 15 Hegeringe unterteilt. Deren Leiter sowie sechs Delegierte zum Landesjagdverband waren wahlberechtigt.

Welche Bereiche umfasst Ihr Aufgabengebiet?

Wagner: Das Aufgabengebiet ist vielfältig und umfasst die Ausbildung der Jungjäger, Erstellung der Abschusspläne mit Jagdausübungsberechtigten und Grundeigentümern für Schalenwild, Abhaltung der Hegeschauen in den Hegeringen, ein offenes Ohr für alle Anliegen und Sorgen der Jägerinnen und Jäger im Bezirk. Bei all diesen Tätigkeiten unterstützen mich meine Stellvertreter und Hegeringleiter. Zu den Hauptaufgaben zählen auch die Organisation des Bezirksjägertages und die Pflege von Tradition und Brauchtum. Im Bezirk gibt es über 30 Jagdhornbläsergruppen, einen Jägerinnen- und einen Jägerchor, um diesen Bereich kümmert sich Hornmeister Johannes Nagelhofer.

Welche Wildtiere sind bei uns hauptsächlich beheimatet?

Wagner: Aufgrund des vielfältigen Landschaftsbildes kommen bei uns sehr viele verschiedene, bejagbare Wildarten vor: von Fasan, Hase und Rebhuhn in den Niederungen, bis zu Reh, Wildschwein und Raubwild in allen Gebieten.

Zu welcher Zeit passieren die meisten Wildunfälle?

Wagner: Im Frühjahr und Herbst ist Wild besonders aktiv, vor allem in der Dämmerung am Morgen und am Abend. Wildunfälle passieren aber zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Wie ist das richtige Verhalten bei Wildwechsel und auch nach einem Wildunfall?

Wagner: Auf Straßen mit starkem Wildwechsel sollte man immer vorsichtiger fahren. Speziell in der Dämmerung ist das Wild vermehrt unterwegs und da ist eine vorausschauende Fahrweise besonders wichtig. Sollte ein Unfall mit Wild trotzdem passieren, Warnblinkanlage einschalten, Unfallstelle absichern und unbedingt die Polizei verständigen. Die Polizei verständigt die zuständigen Jäger. Auf keinen Fall sollte man das eventuell verletzte Wild berühren.

