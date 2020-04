Boiler Beschädigt: Brand in Heizraum .

Sonntagfrüh kam es gegen 3:20 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Wasseringstraße in Amstetten zu einem Brand im Heizungskeller. Die Bewohner entdeckten das Feuer zum Glück rechtzeitig. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.