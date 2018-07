Bei der NÖ-GKK beruft man sich bei Anzahl und Verteilung der MRT-Geräte auf den österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG 2017), der dies regle. Entscheidend, dass zumindest 90 Prozent der Wohnbevölkerung des jeweiligen Bundeslandes im Straßen-Individualverkehr den jeweils nächstgelegenen Standort innerhalb von 45 Minuten anfahren könne. Auf ein Gerät sollen laut Einwohnerrichtwert minimal 70.000 bis maximal 90.000 Einwohner kommen. Für das Mostviertel (Bezirke Amstetten, Melk, Scheibbs und Waidhofen an der Ybbs) seien daher drei MRT-Geräte vorgesehen. Einer steht im Röntgeninstitut in Waidhofen, zwei stehen im Landesklinikum Amstetten. Die maximale Wartefrist soll zwanzig Tage betragen (Akutfälle sofort, dringende Fälle binnen fünf Arbeitstagen). In Amstetten warten Patienten derzeit 20, in Waidhofen 19 Arbeitstage.