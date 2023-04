Caritas Familienberatung: Hass erst gar nicht entstehen lassen

Ob Trennung, Scheidung, finanzielle Probleme, aber auch Wohnungsverlust, Arbeitslosigkeit, Erziehungs- und Generationenkonflikte – die Probleme, mit denen sich die Klientinnen und Klienten 2022 an die Caritas Familienberatung und Psychotherapie wandten, waren mannigfaltig. „Vieles ist in der Corona-Zeit aufgebrochen und noch längst nicht verarbeitet. Homeschooling, Homeoffice und die Isolation während der Lockdowns haben den Menschen zu schaffen gemacht“, sagt die diplomierte Ehe-, Familien- und Lebensberaterin Michaela Fischer. Sie ist Regionalleiterin der Caritas Familienberatung und Psychotherapie Mostviertel und zuständig für die Beratungsstellen Amstetten, Waidhofen/Ybbs, Mank, Melk und Scheibbs.

Der Klientinnen und Klienten, die sich an die Beratungsstelle in Amstetten wandten, waren im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Sie kamen aus dem gesamten westlichen Mostviertel, aus Oberösterreich sowie aus der oberen Steiermark. Den Anstieg der Beratungen erklärt Michaela Fischer mit dem kostenlosen und niederschwelligen Angebot, das die Caritas Familienberatung & Psychotherapie seit mittlerweile 50 Jahren anbietet. „Bei uns kann man zwischen einer persönlichen, einer telefonischen oder einer Online-Beratung wählen. Es gibt darüber hinaus auch die Möglichkeit von Einmalterminen.“

Anonymer Chat über Sorgen und Probleme

Aber auch Schülerinnen und Schüler werden mit ihren Problemen nicht allein gelassen. Für sie bietet man gewaltpräventive Workshops direkt in den Klassen an. Dabei üben eine Trainerin und ein Trainer insgesamt fünf Stunden mit den Kindern und Jugendlichen, wie man mit unangenehmen Gefühlen wie Wut, Frustration und Scham richtig umgeht, sodass Hass und Gewalt verhindert werden. Besonders gut angenommen wird aber auch das seit einem Jahr laufende Angebot „open2chat.at“. Dabei haben Jugendliche die Möglichkeit, online, anonym und kostenlos mit Gleichaltrigen über ihre Sorgen, Fragen und Probleme zu chatten. „Ebenfalls gut etabliert hat sich unsere Gruppe für Eltern von schulpflichtigen Kindern, die man persönlich oder per Zoom besuchen kann und wo Erfahrungsaustausch stattfindet“, berichtet Michaela Fischer. „Gleichzeitig werden Themen wie Erwartungen an die Kids, Überforderung, täglicher Machtkampf, Wege zu einem entspannten Miteinander sowie mehr Spaß und Freude in der Familie erarbeitet.“

Wichtig sei es, so die Expertin, sich nicht davor zu scheuen, Kontakt zur Caritas Familienberatung und Psychotherapie aufzunehmen. „Wir lassen niemanden allein! Unser multiprofessionelles Team hilft und unterstützt gerne – vertraulich, kompetent und wirksam!“

Die Beraterinnen und Berater der Caritas Familienberatung und Psychotherapie unterstützen bei persönlichen Problemen, bei sozialen Konflikten, in Sinn- und Orientierungsfragen, Problemen in der Partnerschaft, bei Erziehungsfragen und Schwierigkeiten im Berufsleben. Caritas Familienberatung & Psychotherapie in Amstetten, Hauptplatz 39. Weitere Informationen unter: fap.amstetten@caritas-stpoelten.at beziehungsweise unter der Telefonnummer: 07472/67577.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.