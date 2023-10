Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik feiert 100 Jahre

Um 13 Uhr eröffnete das Querflötenensemble, unterstützt von Sonja Schachenhofer, Pädagogin für Rhythmisch-musikalische Erziehung, Musik- und Stimmbildung, die Festwoche. Bis 25. Oktober ist im Praxisraum der BAfEP die Ausstellung „BAfEP im Wandel der Zeit“ für Besucher und Besucherinnen an Schultagen zwischen 14 und 17 Uhr zu besichtigen. Bei der Ausstellung haben die Schüler und Schülerinnen fünf Werte künstlerisch in den Fokus gestellt. Freundschaft, Kreativität, Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft – fünf wichtige Werte, die das Leitbild der BAfEP Amstetten prägen. Zur Vertiefung gab es einen Workshop mit Schwester Elvira. Hierbei wurden die fünf Werte im Sinne des heiligen Franziskus gemeinsam erörtert. Es werden die Schulchronik, die Gründungsgeschichte, Festschriften, Skripte, Klassenbilder und Bücher sowie die Historien von Maria Montessori und Friedrich Fröbel, Gründer des Kindergartens im Jahr 1940, im gesamten ersten Stock präsentiert. Imagefilme mit Interviews von Ursula Strauß, Absolventin der Schule, und von weiteren Absolventen und Absolventinnen, von Direktor Christof Laumer, den vierten Klassen der BAfEP und den mitwirkenden Schwestern runden die Ausstellung ab.

Fünf wichtige Werte, die das Leitbild der Schule prägen

„Insgesamt gibt es 25 einzelne Veranstaltungen für das 100-Jahre-Fest. Ein festliches und abwechslungsreiches Programm, das die ganze Woche füllt“, lädt Direktor Christof Laumer ein. Am 15. September gab es bereits eine schulinterne Feier, in der die Schüler und Schülerinnen die Zahl 100 dargestellt haben und wir dieses Bild mit einer Drohne aufgenommen haben. In der Woche von 18. bis 25. Oktober gibt es Schulführungen, Vorträge, Konzerte von Bluatschink und das Jubiläumskonzert am 25. Oktober um 19.30 Uhr in der Kirche St. Marien in Allersdorf von den BAfEP-Vokal-Absolventen und -Absolventinnen in:voice und Stimmstärke 8. Am 20. Oktober erfolgt der Festakt ab 10 Uhr in der Johann-Pölz-Halle. „100 Jahre Bildungsanstalt für Elementarpädagogik heißt 100 Jahre erfolgreicher Bildungsauftrag. Für die Absolventinnen und Absolventen bieten sich mit den vierzehn geplanten neuen Kindergartengruppen und vier neuen Tagesbetreuungsgruppen direkt in Amstetten neue Berufschancen. Ein großes Danke an Direktor Christof Laumer und sein Team für das Engagement und das Miteinander“, betont Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer. Weitere Termine zum Festakt gibt es unter 100-Jahr-Feier - BAfEP Amstetten.