Aktuelle Themen im Bereich Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Gesundheit standen im Vordergrund des Pressegespräches in den Räumlichkeiten des Hilfswerks Niederösterreich in Amstetten mit Landtagsabgeordneter und Präsidentin des NÖ Hilfswerks, Michaela Hinterholzer.

Auch wenn die Wirtschaft derzeit hervorragend laufe – in Niederösterreich wird für heuer ein Wirtschaftswachstum von 3,3 Prozent prognostiziert (Österreich 2,8 Prozent) – werden die Zahlen für 2019 etwas moderater ausfallen.

„Wirtschaftswachstum wird stagnieren“

„Der Arbeitsmarkt ist leer und gutes Personal aus den Ostländern wird dort selbst gebraucht. Dieser Mangel an Facharbeitern und internationale Unsicherheiten wie der Handelsstreit mit den USA oder die Entwicklung des Ölpreises werden mittelfristig zu einer Stagnation führen“, betonte Hinterholzer. Als eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren sieht die Obfrau des Wirtschafts- und Finanzausschusses im NÖ Landtag und Vorsitzende des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds den massiven Ausbau des Breitbandnetzes, wie überhaupt die Digitalisierung das beherrschende Thema der Zukunft sein werde.

Der Wirtschafts- und Tourismusfonds selbst habe im ersten Halbjahr 2018 im Bezirk Amstetten (mit Waidhofen/Ybbs) 104 Förderfälle mit insgesamt 1,56 Millionen Euro gefördert. Damit seien Investitionskosten von insgesamt 27,86 Millionen Euro ausgelöst, 2.691 Arbeitsplätze gesichert und 71 neue Arbeitsplätze geschaffen worden.

Um dem drohenden Mangel an praktischen Ärzten entgegenzuwirken, sind bis 2021 in Niederösterreich insgesamt 14 Gesundheitszentren mit mindestens drei Allgemeinmedizinern und ganzjährig verlängerten Öffnungszeiten geplant. Der Start soll bereits im Oktober 2018 mit sechs Gesundheitszentren sein. „Auch ein Standort am Landesklinikum Mauer mit dem Vorteil der vorhandenen Infrastruktur wird derzeit geprüft. Die Gespräche laufen“, kündigt Hinterholzer an.

Das größte Pflegeheim des Landes ist immer noch das eigene Zuhause. 84 Prozent aller Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Davon werden 45 Prozent von Angehörigen betreut, 32 Prozent werden von mobilen Pflegediensten unterstützt, fünf Prozent entscheiden sich für eine 24-Stunden-Betreuung und zwei Prozent leben derzeit in teilstationären Einrichtungen.

Pflegebetten im Bezirk werden ausgebaut

Nach dem Wegfall des Pflegeregresses hat sich im Bezirk Amstetten der Anstieg bei der Nachfrage nach Pflegebetten wieder etwas beruhigt. Derzeit bekomme man ohne größere Wartezeiten jedenfalls ein Pflegebett in der Region – wenn auch vielleicht nicht im Wunschheim. Zusätzlich sollen nach der Aktualisierung des Altersalmanachs im Herbst die Pflegebetten im Bezirk ausgebaut werden. Wir leben zwar heute elf Jahre länger gesund als vor 25 Jahren und auch die Lebenserwartung ist um zwei Jahre höher als noch vor zehn Jahren (Männer 79, Frauen 83), aber derzeit leiden bereits 22.000 Menschen in Niederösterreich an Demenz und diese Zahl wird sich bis 2050 verdoppeln.