Die Coronakrise brachte einen massiven Zuwachs an Arbeiterkammer-Beratungen mit sich. Waren es 2019 im Bezirk im ersten Halbjahr „nur“ 6.600 Anfragen (persönlich, telefonisch oder per Mail), verzeichnet die Arbeiterkammer (AK) im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 12.301 Beratungen. Zudem erstritt man 1,3 Millionen Euro für die Arbeitnehmer in der Region. Das berichten AK-Bezirksstellenleiter Robert Schuster und AKNÖ-Vizepräsident Michael Fiala bei ihrer Halbjahresbilanz.

„Erinnere mich gut an Freitag, den 13.“

„Unsere Mitarbeiter haben Großartiges geleistet, es war eine unglaubliche Herausforderung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als es am Freitag, 13. März, geheißen hat, dass ab Montag alle Bezirksstellen geschlossen werden müssen. Dann haben wir sofort mit den Planungen begonnen, wie wir die Arbeitnehmer trotzdem bestmöglich beraten können“, erinnert sich Bezirksstellenleiter Robert Schuster zurück. In den folgenden Wochen kam es zu zahlreichen Anfragen rund um Unterstützung am Arbeitsplatz oder in sozialrechtlichen Fragen. Schwierig sei gewesen, dass sich gerade in den ersten Tagen die Gesetzeslage rasch änderte. Dennoch sei die Kurzarbeit ein sinnvolles Modell, obwohl natürlich mit einem Einkommensverlust verbunden. Das sei immer noch besser als Arbeitslosigkeit.

Niederösterreichweit kam es ebenfalls zu einem deutlichen Anstieg an Anfragen. „Unsere Mitarbeiter haben im Homeoffice und auch am Wochenende durchgearbeitet. Die Sorgen in der Bevölkerung waren und sind sehr groß“, sagt Vizepräsident Fiala. Man habe gemeinsam mit den Dienstgebern versucht, die Krise bestmöglich zu meistern. Die Zusammenarbeit mit Arbeitgebervertretern habe großteils sehr gut funktioniert.

Nun ist die Sorge allerdings groß, dass es im Herbst zu einer zweiten Welle kommt. „Wir rechnen damit, dass es noch zu einigen Insolvenzen und auch zu mehr arbeitsrechtlichen Klagen kommen wird“, blickt Fiala mit Sorge in die Zukunft. Es gebe aber auch mögliche positive Auswirkungen. So hätten viele Dienstgeber durch die Krise erkannt, dass Homeoffice eine durchaus erfolgreiche Option ist. Daher sei man dabei, einige offene Fragen, wie zur Versicherung im Homeoffice oder Stromkosten zu klären.