E-Schrott im Lkw fing während der Fahrt Feuer

Als der Lastwagen an einer roten Ampel halten musste, sprang aus einem Pkw, der hinter ihm stand eine Frau heraus, lief zum Führerhaus und machte den Lenker auf den Rauch aufmerksam. Der Lkw-Lenker stellte den Lastwagen ab und alarmierte die Feurwehr. Die Florianis aus Ulmerfeld-Hausmening, Greinsfurth und Amstetten rückten zur Brandbekämpfung aus. Der Lastwagen hatte Kunststoff und Elektroschrott geladen, der in Brand geraten war. Mittels CAFS wurde dieser gelöscht und schließlich am Bundesforsteplatz durch eine Firma mit einem Kranwagen ausgeladen und nachgelöscht. Die Bergung erfolgte ebenfalls durch die Feuerwehren.















