Die Veranstaltung startet auch heuer wieder in Zusammenarbeit mit heimischen Sport-, Jugend- und Freizeitvereinen um 13:00Uhr im Naturbad Amstetten. Auf dem ganzen Areal können sich wieder Vereine präsentieren. „Ich freue mich sehr, dass wir nach dem Erfolg im Vorjahr wieder die Vereine mit ins Boot holen konnten“, erklärt Vzbgm. Mag. Michael Wiesner.

Unter dem Motto „Spiel und Spaß für unsere Kleinsten bis zu den jungen Erwachsenen“ soll der Nachmittag zum Erlebnis werden, warten doch die verschiedensten Attraktionen auf die Kids (Thunders Tanzsportverein, Schachverein, Judoklub und Polizeisportverein Jiu Jitsu Amstetten, ATUS-Turnakrobatik etc.). Viele Vereine laden aber auch zum Mitmachen und Ausprobieren verschiedenster Sportarten ein (z.B. Lasergewehrschießen mit den ESV-Sportschützen).

„Dabei sein lohnt sich auf alle Fälle“, so Wiesner, der sich bei allen teilnehmenden Vereinen für die Unterstützung am Tag der Jugend bedankt. Im Naturbad gilt an diesem Tag freier Eintritt für alle Generationen (nur bei Schönwetter, wenn der Tag der Jugend auch tatsächlich stattfinden kann).