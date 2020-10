Wie die NÖN berichtete , hat das Unternehmen ja mit September die Kurzarbeit beendet und will etwa 300 Stellen abbauen. Grund dafür: Man rechnet auch im Jahr 2021 durch die Coronakrise mit einem deutlich geringeren Bedarf an Schalungselementen. Eingebrochen sind vor allem die Märkte des Mittleren Ostens, Asiens und Lateinamerikas und eine Erholung ist nicht in Sicht.

Unternehmenssprecherin Evi Roseneder bestätigte gegenüber der NÖN die Einigung auf einen Sozialplan. Inhalte wollte sie aber keine nennen: "Wir werden nun zuerst natürlich unsere Mitarbeiter informieren." Im Oktober sind bei der Doka ohnehin noch keine Kündigungen möglich, weil nach Ende der Kurzarbeit für alle Beschäftigten eine einmonatige Behaltefrist gilt.

Angestelltenbetriebsratsvorsitzender Andreas Schauer ist mit dem ausverhandelten Sozialplan zufrieden. "Die Gespräche darüber waren auf Augenhöhe", betont er. Arbeiterbetriebsratsvorsitzender Josef Steinböck berichtet, dass es sieben Verhandlungsrunden gegeben habe. "Es waren intensive Gespräche, doch das Ergebnis ist einvernehmlich", sagt auch er.