eSports Mostviertel lud zu Turnier

Kürzlich fanden sich 60 Jugendliche online ein, um beim League of Legends Turnier des Vereins eSports Mostviertel den Sieg zu erringen. Im Preispool waren 800 Euro, die auf die besten drei Teams aufgeteilt wurden. Im bekannten Computerspiel treten Teams zu je fünf Personen gegeneinander an mit dem Ziel, die Basis des Gegners einzunehmen und den Nexus, deren Herzstück, zu zerstören. Das Team „Second Time Alive“ erwies sich am Sonntag als stärkste Mannschaft und belegte den ersten Platz. Als Gewinner konnten sich auch die Zusehenden bezeichnen. Während des Streams wurden nämlich Paysafecards im Wert von 60 Euro an das Publikum verlost.

