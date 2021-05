The Ridin Dudes & Dennis Jale werden um 19 Uhr mit Hits aus den 50er und 60er Jahren für beste Stimmung sorgen. „Und auch wenn dieses Mal das Tanzbein noch nicht geschwungen werden kann, freuen wir uns doch sehr, dass wir der Kultur nach dieser langen Dürrephase wieder Leben einhauchen können“, sagt Kulturstadtrat Stefan Jandl. Weitere Veranstaltungen sind schon in Planung. Auf jeden Fall soll es auch heuer wieder die im Vorjahr so erfolgreiche 5er-Session geben, mit fünf Konzerten von verschiedenen Gruppen an verschiedenen Orten - natürlich alles unter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Regeln.

Information: Kultur- und Tourismusbüro im Rathaushof, 07472/601-454, Anmeldung erforderlich! VVK € 18,- / AK € 23,- / ermäßigt € 14,-