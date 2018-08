Firma Lisec äußert sich zur Causa Weber .

Eine klare Grenze zieht die Firma LiSEC in Sachen Bruno Weber. Der freiheitliche Amstettner Stadtrat und Betriebsratsvorsitzende in der LiSEC-Niederlassung in Hausmening hatte ja mit seinem als „rassistisch und homophob“ beurteilten Posting zu einer Werbekampagne der ÖBB für große Aufregung gesorgt.