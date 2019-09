Firmen-Mitarbeiter verjagte Einbrecher .

Ein unbekannter Täter wollte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Vorwoche in's Amstettner Heizwerk eindringen. Er schnitt den Maschendrahtzaun an der nördlichen Einfriedung des Firmengrundstücks auf und gelangte so aufs Gelände.