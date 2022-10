Flächendeckende 30er-Zonen im Stadtgebiet in Planung

„Unser Ziel ist eine flächendeckende 30-km/h-Zone in Siedlungsgebieten“, erklärt ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter. „Die Umsetzung ist ein wesentlicher Teil des städtischen Sicherheitspakets, das gemeinsam mit Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) und den Amstetterninnen und Amstettner ausgearbeitet wurde“, sagt Brandstetter. Die Zufahrten zu den Siedlungsgebieten sowie die Hauptstraßen sind von der 30-km/h-Regelung nicht betroffen.

„30er-Zonen tragen wirksam zur Verkehrssicherheit bei. Es ist notwendig hier gezielt Maßnahmen zum Schutz der Anrainerinnen und Anrainer zu setzen“, betont SPÖ-Stadtrat Bernhard Wagner. Und für Grün-Gemeinderätin Sarah Huber „trägt die Geschwindigkeitsreduzierung auch zum Klima- und Umweltschutz bei.“

„Die ersten Gespräche wurde bereits geführt. Nun soll Schritt für Schritt ein Konzept für das gesamte Stadtgemeindegebiet erarbeitet werden“, betont Brandstetter. Für FPÖ-Gemeinderat Harald Wiesauer ist es in der Causa „wichtig gemeinsam zielführende und sinnvolle Pläne zu entwickeln.“

Die Stadtpolitiker appellieren an alle Autofahrerinnen und Autofahrer die Geschwindigkeit in den bereits bestehenden 30er-Zonen einzuhalten. Es gehe hier vor allem um den Schutz der Kinder. Brandstetter kündigt an, dass auch verschärft kontrolliert wird. „Dafür wurden auch ein weiteres Dienstfahrzeug und mobile Radargeräte angeschafft.“

