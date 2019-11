Bürgermeisterin Ursula Puchebner (SPÖ) betont, dass die Stadt kein eigenes Wachzimmer am Bahnhof einrichten werde. Laut Stadtpolizei würden zwar Jugendliche verschiedenster Nationalitäten den Bahnhof frequentieren, aber eine vermehrte Gruppenbildung von Türken/Kurden sei bislang nicht zu beobachten. Aufgrund der Wohnsituation rund um den Bahnhof liege es in der Natur der Sache, dass sich mehr Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Bereich bewegten als in anderen Teilen der Stadt.

„Ich nehme die Ängste der Menschen sehr ernst. Daher ist die Stadtpolizei angewiesen, verstärkt Fußstreifen vorzunehmen. Gerade im Graben und im Bereich des Busbahnhofes werden regelmäßig Verkehrskontrollen durchgeführt und auch die Bundespolizei bestreift das Gebiet regelmäßig“, sagt Puchebner. Die Sicherheit in der Stadt sei natürlich ein wichtiges Thema betont die Stadtchefin: „Nicht umsonst haben wir die Stadtpolizei, die immer Hand in Hand mit der Bundespolizei agiert, personell aufgestockt und mit Oktober dieses Jahres zwei Beamte in den Dienst gestellt, sodass die Stadtwache nunmehr wieder mit acht Wachebeamten besetzt ist.“ Einen Anstieg der Kriminalität in Amstetten orte die Stadtpolizei nicht.

„Sicherheitslage in der Stadt ist sehr gut“

Laut dem Kommandanten der Polizeiinspektion, Chefinspektor Oliver Zechmeister, kommt es zwar am Bahnhof immer wieder zu Amtshandlungen, eine auffällige Häufung sei aber nicht erkennbar. Zur FPÖ-Forderung nach einem Wachzimmer am Bahnhof erklärt er, dass eine Dezentralisierung aus seiner Sicht nicht sinnvoll ist. „Es ist wichtig, den Sicherheitsdienst von einem zentralen Punkt abzuwickeln und das ist die Polizeiinspektion, die ja auch nicht weit vom Bahnhof entfernt ist.“

Insgesamt schätzt Zechmeister die Sicherheitslage in der Stadt als sehr gut ein. Die Kriminalität sei in vielen Bereichen auch durch die hohe Aufklärungsquote und die gute Präventionsarbeit im Sinken. Die Polizei versuche, auf den Straßen möglichst präsent zu sein. Die Streifendichte sei so hoch, wie in den letzten Jahren auch.

In Sachen Drogenkriminalität erklärt Zechmeister: „Dass es sie in Amstetten gibt, ist nicht zu bestreiten und sie wird von uns auch bekämpft. Aber Amstetten ist auch nicht der Drogenhotspot im Mostviertel.“