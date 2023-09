Franziskanerinnen laden ein zu „Road Trip mit Jesus“

Die teilnehmenden Frauen erwartet: „Gott suchen/finden im Anderen, im Gespräch, in der Bibel, im Gebet, in der Stille, in der Natur, beim Singen und Tanzen, bei Spaß und Spiel.“



Wann: Samstag, 7. Oktober, 10 Uhr bis Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr.

Wo: Franziskanerinnen von Amstetten, Rathausstraße 16, 3300 Amstetten.

Anmeldung bis 30. September bei Sr. Elvira Reuberger (E-Mail: elvira.reuberger@franziskanerinnen-amstetten.at, Tel.: 0676/8266 88 239).