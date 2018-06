Frau in Unterführung überfallen.

Gegen 9 Uhr am Montagvormittag wurde in Amstetten in der Gschirmbachunterführung eine 22-jährige Frau von einem Mann von hinten gepackt. Er hielt ihr den Mund zu und versuchte ihr unter den Rock zu fassen. Die Frau wehrte sich heftig und konnte sich losreißen. Sie rannte in Richtung Stadtzentrum davon.

Beim Täter handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 20-jährigen Afghanen (Asylwerber). Aufgrund einer guten Personsbeschreibung und weiterer Ermittlungen konnten die Amstettner Kriminalisten den Mann rund 90 Minuten später beim Bahnhof festnehmen.

Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Laut Staatsanwaltschaft soll über ihn die Untersuchungshaft verhängt werden.