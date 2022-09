Fußballturnier in Gedenken an "Trainerfuchs"

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Ministranten, die für ihn knapp vor seinem Tod den diözesanen Fußballmeistertitel errangen, haben es regelrecht eingefordert: Im Rahmen des Erntedankfestes am 11. September lädt die Pfarre Amstetten Herz Jesu zum Pfarrfußballturnier am Don Bosco-Platz, das in Gedenken an Pater Roman Stadelmann stattfindet.

Der Priester starb am 11. April 2020 an Corona und war trotz seines hohen Alters immer um die Ministranten bemüht und organisierte zahlreiche Fußballspiele (damals starben in der Pfarre innerhalb von elf Tagen gleich vier Priester an Corona). Viele bezeichneten ihn liebevoll als "Trainerfuchs". Das Turnier steht weiters im Zeichen von Karl Wurzer, der am 26. Oktober 2021 tödlich verunglückt ist und sich viele Verdienste um die Pfarre erwarb.

So ist der Zeitplan: Um 9 Uhr ist der traditionelle Erntedankgottesdienst mit Prozession. Danach veranstaltet das Feste & Feiern-Team einen Frühschoppen mit der Amstettner Blasmusikkapelle. Anpfiff ist am 11. September um 12.30 Uhr, zuvor wird den Teilnehmern ein Segen gespendet. Spieler und Zuschauer können sich auch während des Pfarrturniers bei Speis und Trank stärken. Alle teilnehmenden Teams haben einen Pfarrbezug.

Höhepunkt ist das abschließende Match, das um ca. 16.30 Uhr ausgetragen wird: Der Sieger des Turniers kickt dann gegen die diözesane Fußballer-Auswahl „Hochwürden & Co.“ mit Sportpfarrer Franz Richter und dem bekannten Opponitzer Pfarrer und Tormann Hans Wurzer. Es ist ein Comeback: Seit 2019 tritt das Team erstmals wieder an.

Der Reinerlös kommt der Don Bosco Mission Austria der Salesianer zugute, die unter anderem Pater Kiesling im Kongo, den Lepra-Fonds von Pater Salesny (beide sind in NÖ verwurzelt bzw. haben hier gewirkt) oder die Ukraine-Hilfe der Salesianer unterstützt.

Die Pfarre bittet: „Schauen Sie sich das Turnier an, wir hoffen auf viele Fans. Der Tag steht im Zeichen der Erinnerung an Pater Roman Stadelmann und an Karl Wurzer. Der 11. September lädt zu einigen fröhlichen und sportlichen Stunden – und das alles für einen guten Zweck. Wie es in einer Salesianerpfarre eben sein soll!“ Bei Schlechtwetter wird das Pfarrturnier abgesagt.

