Gießhübl-Schüler jetzt "Botschafter des Bauernstands"

13 Absolventinnen und Absolventen aus dem Jahrgang 2021 bis 2023 des Ausbildungsschwerpunkts „Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement“ bekamen an der Landwirtschaftlichen Fachschule Gießhübl am Freitag ihre Abschlusszeugnisse und Facharbeiterbriefe verliehen.

Als Ehrengäste wohnten die Landeskammerräte Andreas Pum und Josef Handl, die Amstettner Bezirksbäuerin Renate Heimberger sowie die Melker Bezirksbäuerin und designierte Landtagsabgeordnete Silke Dammerer der Verleihung bei. „Diese Ausbildung fand heuer zum ersten Mal im Umfang von 500 Stunden statt. Sie ist sehr vielfältig, und die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Schwerpunkte selbst auswählen“, sagte Klassenvorständin Regina Aichinger. Die Lehrlings- und Fachausbildungsstelle Niederösterreich nahm die Prüfung ab, die die neun Absolventinnen und die drei Absolventen bestanden.

Direktor Johannes Reiterlehner gratulierte zur weißen Fahne und appellierte an die Absolventen, gute Botschafter des österreichischen Bauernstandes zu werden. „Wir dürfen nicht müde werden, landwirtschaftliche Themen zu kommunizieren. Es gibt in der Landwirtschaft jede Menge Kritiker und viele heikle Themen wie den Tierschutz, die man sachlich argumentieren muss“, sagte er. Aufgabe der Absolventen sei es, für ein eigenständiges Land einzutreten, das seiner Bevölkerung die Ernährungssicherheit garantiere. Landeskammerrat Andreas Pum betonte, dass Bildung besonders in Hinblick auf Falschmeldungen über die Landwirtschaft wichtig sei. „Wir brauchen Experten, die überzeugend auftreten und diese Herausforderungen annehmen. So haben wir die Chance, dass die Landwirtschaft wieder den Stellenwert bekommt, den sie verdient.“

Der nächste Lehrgang zum Facharbeiter „Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement“ ist für 2024 geplant. Am Donnerstag, 30. März, 19 Uhr, findet dazu ein Infoabend an der LFS Gießhübl statt.

