52-Jährige getötet: DNA-Massentest möglich .

Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen an einer 52-jährigen Oberösterreicherin Ende Mai in Amstetten könnte auf der Suche nach dem mutmaßlichen Mörder ein DNA-Massentest zur Anwendung kommen. Diese Vorgehensweise sei in derartigen Verfahren "grundsätzlich immer ein Thema, wenn ein unbekannter Täter auszuforschen ist", sagte Leopold Bien, der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Dienstag.