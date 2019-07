APA/fotokerschi.at/Kerschbaummayr

In Greinsfurth in der Gemeinde Amstetten ist am Dienstagabend, 28. Mai 2019, die Leiche einer 52-jährigen Oberösterreicherin aufgefunden worden. Die Tote lag in einer Grünfläche neben einem Parkplatz. Im Bild: Der Ort, an dem die Leiche gefunden worden ist, aufgenommen am Mittwoch, 29. Mai 2019. Foto: APA/fotokerschi.at/Kerschbaummayr