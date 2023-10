Gruselprogramm und schaurig schöne Angebote zu Halloween im CCA

Anlässlich des größten Gruseltags des Jahres lädt das City Center Amstetten zur Halloween-Party am Samstag, den 28. Oktober ein. Von 9:30 bis 17:30 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher Halloween-Programm mit Kürbisschnitzen, Geister basteln und vielem mehr sowie Shop-Aktionen vom Feinsten. „Wir freuen uns Groß und Klein ein unvergessliches Halloween-Erlebnis mit vielen Aktionen und tollem Programm bieten zu dürfen. Neben vielen verschiedenen Spiel- und Spaß-Stationen, kommt man bei den Umzügen durch das CCA so richtig in Halloween-Stimmung“, erwähnt Hannes Grubner, Centerleiter des City Center Amstetten.

Glibberig wird es bei der Slime-Station wo sich die Kleinen mit Farben und Glitzer ihren eigenen Slime kreieren können. Das absolute Halloween-Highlight, das Kürbisschnitzen, darf natürlich nicht fehlen. Die schön gruseligen Kürbis-Kreationen sind obendrein auch der perfekte Blickfang für die Fensterbank oder die eigene Eingangstür. Von gruseliger Dekoration kann man nicht genug haben, deshalb kann man sich im CCA coole Geister für daheim basteln. Bei der Gruselfühl-Station ist Mut und Geschick gefragt, denn verschiedene gruselige und ausgefallene Dinge warten darauf richtig erfühlt zu werden. Für die perfekte Halloween Party, braucht man den perfekten Halloween-Look. Auch hier hat das CCA vorgesorgt: die Kleinen können sich schminken lassen und sich so in gruselige Hexen, furchteinflößende Vampire, schaurige Geister oder andere fantastische Kreaturen verwandeln.

Den schaurig schönen Halloween Look können die Kleinen bei den coolen Halloween-Umzügen mit Musik im CCA präsentieren . Diese finden um 11:30, 14 und 16 Uhr statt. Passend dazu können sich die Kinder Süßes oder Saures, solange der Vorrat reicht, beim Info-Point und beim Cafè wir4di abholen. Außerdem gibt es tolle Halloween-Rabatte in einigen ausgewählten Shops. Die Angebote sind vielfältig: CCA-Besucherinnen und Besucher können sich auf beste Aktionen im Sport-, Drogerie-, Brillen-, Schmuck- und Dekorationssortiment sowie in der Gastronomie freuen. Wer noch ein Kostüm für Halloween oder ein neues Lieblingsteil sucht, wird bei der großen Shop-Auswahl sicher fündig werden.